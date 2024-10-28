İtalyan basınına göre Beşiktaş, Paulo Dybala'nın potansiyel transferi için Roma ile görüşecek.
Ligde derbide lider Galatasaray ile karşılaşacak Siyah-beyazlılar için İtalya'dan bir transfer iddiası daha ortaya atıldı.
Beşiktaş, Galatasaray'ın da daha önce gündeminde yer alan Arjantinli orta saha Dybala'nın transferi için harekete geçiyor.
DERBİDEN SONRA ROTA İTALYA!
Siyah-beyazlı kulüp yöneticilerinin yıldız futbolcunun transferi için derbiden sonra İtalya'da görüşme gerçekleştireceği öne sürüldü. Roma'daki sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Dybala'nın Ocak ayında ya da sezon sonunda Beşiktaş'ın yolunu tutabileceği konuşuluyor.
IMMOBILE VE RAFA SILVA ETKİSİ
Avrupa'daki yıldız oyuncuların Beşiktaş'a gelmek istemelerinin bir başka nedeni de Joao Mario, Rafa Silva, Paulista, İmmobile ve Van Bronckhorst gibi isimlerin siyahbeyazlı kulübün çatısı altında bulunması.
HÜSEYİN YÜCEL'İN CEVABI
"İtalya'dan başka transferler olacak mı?" sorusuna Hüseyin Yücel; "Aklımızda birkaç bölgeye takviye yapmak var" ifadelerini kullanmıştı.
FENERBAHÇE İDDİALARI GELMİŞTİ!
İtalyan basınından Asromalive.it sitesi; geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'nin, Paulo Dybala için Roma'yla bir görüşme gerçekleştireceğini duyurmuştu. Haberde; "Türk kulübünün sportif direktörü Mario Branco, olası müzakereler hakkında konuşmak üzere 21 Kasım'da Roma teknik heyet sorumslusu Florent Ghisolfi'yle buluşacak. Önümüzdeki haftalarda oyuncunun geleceği hakkında bazı gelişmeler olabilir" ifadeleri kullanılmıştı.
Ligde derbide lider Galatasaray ile karşılaşacak Siyah-beyazlılar için İtalya'dan bir transfer iddiası daha ortaya atıldı.
Beşiktaş, Galatasaray'ın da daha önce gündeminde yer alan Arjantinli orta saha Dybala'nın transferi için harekete geçiyor.
DERBİDEN SONRA ROTA İTALYA!
Siyah-beyazlı kulüp yöneticilerinin yıldız futbolcunun transferi için derbiden sonra İtalya'da görüşme gerçekleştireceği öne sürüldü. Roma'daki sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Dybala'nın Ocak ayında ya da sezon sonunda Beşiktaş'ın yolunu tutabileceği konuşuluyor.
IMMOBILE VE RAFA SILVA ETKİSİ
Avrupa'daki yıldız oyuncuların Beşiktaş'a gelmek istemelerinin bir başka nedeni de Joao Mario, Rafa Silva, Paulista, İmmobile ve Van Bronckhorst gibi isimlerin siyahbeyazlı kulübün çatısı altında bulunması.
HÜSEYİN YÜCEL'İN CEVABI
"İtalya'dan başka transferler olacak mı?" sorusuna Hüseyin Yücel; "Aklımızda birkaç bölgeye takviye yapmak var" ifadelerini kullanmıştı.
FENERBAHÇE İDDİALARI GELMİŞTİ!
İtalyan basınından Asromalive.it sitesi; geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'nin, Paulo Dybala için Roma'yla bir görüşme gerçekleştireceğini duyurmuştu. Haberde; "Türk kulübünün sportif direktörü Mario Branco, olası müzakereler hakkında konuşmak üzere 21 Kasım'da Roma teknik heyet sorumslusu Florent Ghisolfi'yle buluşacak. Önümüzdeki haftalarda oyuncunun geleceği hakkında bazı gelişmeler olabilir" ifadeleri kullanılmıştı.