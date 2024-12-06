Beşiktaş'ta derbi öncesi Chamberlain gelişmesi

Serdar Topraktepe, Fenerbahçe derbisi için yaptığı çalışmaların birinde forvet arkası pozisyonunda Alex Oxlade-Chamberlain'i denedi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta derbi öncesi Chamberlain gelişmesi
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06 Aralık 2024 09:57
Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisi öncesi sürpriz bir gelişme yaşandı.

Teknik direktör Serdar Topraktepe, Fenerbahçe derbisi için yaptığı çalışmaların birinde forvet arkası pozisyonunda Alex Oxlade-Chamberlain'i denedi.

Bu senaryoda Rafa Silva'yı kanatta kullanmayı planlayan Topraktepe, farklı bir seçenek tercih etmesi halinde dahi Chamberlain'e maç içinde şans vermeyi planlıyor.

31 yaşındaki Chamberlain, bu sezon sadece geçtiğimiz hafta oynanan Hatayspor maçında 12 dakika sahada kaldı.



 
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