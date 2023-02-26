Ara transfer döneminin hareketlik takımların Beşiktaş, çalışmalarını sürdürüyor.



Sol bek transferi yapmak için şartları zorlayan Beşiktaş'ta hali hazırda 15 yabancı oyuncu bulunuyor.



BEŞİKTAŞ'IN DELE ALLI KARARI



Yabancı sol bek gelmesi durumunda bir oyuncunun lisansının askıya alınması ya da sözleşmesinin feshedilmesi planlanıyor.



Beşiktaş'ta sözleşmesi feshedilmeye en yakın isim Dele Alli görünüyor. İngiliz oyuncunun etkisiz performansı teknik heyeti bu düşünceye itti.



2 GOL



Dele Alli, Beşiktaş'ta bu sezon 16 maçta 2 gol kaydetti.











