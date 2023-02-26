Beşiktaş'ta Dele Alli kararı!

Sol bek transferi yapmak için şartları zorlayan Beşiktaş'ta hali hazırda 15 yabancı oyuncu bulunuyor. Kartal o ismin sözleşmesini askıda alarak kontenjanda yer açacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'ta Dele Alli kararı!
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26 Şubat 2023 15:16
Dele Alli
Dele Alli
Beşiktaş
Ara transfer döneminin hareketlik takımların Beşiktaş, çalışmalarını sürdürüyor.

Sol bek transferi yapmak için şartları zorlayan Beşiktaş'ta hali hazırda 15 yabancı oyuncu bulunuyor.

BEŞİKTAŞ'IN DELE ALLI KARARI

Yabancı sol bek gelmesi durumunda bir oyuncunun lisansının askıya alınması ya da sözleşmesinin feshedilmesi planlanıyor.

Beşiktaş'ta sözleşmesi feshedilmeye en yakın isim Dele Alli görünüyor. İngiliz oyuncunun etkisiz performansı teknik heyeti bu düşünceye itti.

2 GOL

Dele Alli, Beşiktaş'ta bu sezon 16 maçta 2 gol kaydetti. 

 

 

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