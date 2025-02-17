Beşiktaş'ta Ciro Immobile'den dikkat çekici istatistik!

Beşiktaş'ın tecrübeli isimlerinden Ciro İmmobile, ligin ikinci yarısında henüz golle buluşamadı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Ciro Immobile'den dikkat çekici istatistik!
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17 Şubat 2025 09:31

Beşiktaş'ın tecrübeli isimlerinden Ciro İmmobile, Trabzonspor karşısında da gol sevinci yaşayamadı.

Performansıyla siyah-beyazlı takımda eleştirilen isimler arasında yer alan İtalyan oyuncu, ligin ikinci yarısında henüz golle buluşamadı.

SON GOLÜ BODRUM'A

İtalyan santrfor son golünü Süper Lig'de ilk yarının son maçında Bodrum karşısında kaydetti. 

PERFORMANSI

Bu sezon Beşiktaş formasıyla ligde 19 maçta görev alan Immobile, 10 gol 1 asistlik performans sergiledi.



 
 

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