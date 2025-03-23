Beşiktaş'ta Chamberlain için kritik haftalar!

Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile tekrar oynama fırsatı yakalayan Alex Oxlade-Chamberlain, bu dönemde 9 resmi maçta ilk 11'de sahaya çıktı ancak beklentilerin çok uzağında kaldı.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
HADZİAHMETOVİC FORMAYI ZORLUYOR
Savunmaya katkı sağlayamayan, hücumda da varlık gösteremeyen 31 yaşındaki futbolcu için kulübeden Amir Hadziahmetovic tehdidi yükseliyor.
Galatasaray derbisine kadar yapılacak antrenmanlar ve İstanbulspor'la oynanacak hazırlık maçı, Norveçli hocanın orta saha tercihini belirleyecek.
Beşiktaş ile 2026'ya kadar sözleşmesi olan Chamberlain'in kendisinden beklenen çıkışı gerçekleştirememesi halinde sezon sonunda ayrılığına da kesin gözüyle bakılıyor.
BU SEZON NE YAPTI?
Beşiktaş ile bu sezon 13 maçta forma giyen İngiliz yıldız, 1 gol attı.
HADZİAHMETOVİC FORMAYI ZORLUYOR
Savunmaya katkı sağlayamayan, hücumda da varlık gösteremeyen 31 yaşındaki futbolcu için kulübeden Amir Hadziahmetovic tehdidi yükseliyor.
Galatasaray derbisine kadar yapılacak antrenmanlar ve İstanbulspor'la oynanacak hazırlık maçı, Norveçli hocanın orta saha tercihini belirleyecek.
Beşiktaş ile 2026'ya kadar sözleşmesi olan Chamberlain'in kendisinden beklenen çıkışı gerçekleştirememesi halinde sezon sonunda ayrılığına da kesin gözüyle bakılıyor.
BU SEZON NE YAPTI?
Beşiktaş ile bu sezon 13 maçta forma giyen İngiliz yıldız, 1 gol attı.