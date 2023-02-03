Beşiktaş'ta Cenk ve Tayyip belirsiz!

Beşiktaş'ta Sivasspor maçı öncesi Cenk Tosun ve Tayyip Talha'nın durumlarının netleşmediği öğrenildi.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Cenk ve Tayyip belirsiz!
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03 Şubat 2023 12:29
Cenk Tosun
Cenk Tosun
Beşiktaş
Beşiktaş'ta eksik oyuncuların sayısı azalmıyor, artıyor...

Cezalı Gedson Fernandes ile sakatlıkları geçmeyen Rachid Ghezzal, Salih Uçan ve Josef de Souza, Sivasspor deplasmanında oynayamayacaktı.

CENK VE TAYYİP BELİRSİZ

Cenk Tosun ve Tayyip Talha'nın durumlarının da netleşmediği öğrenildi. İki futbolcunun Sivas'ta oynamama ihtimali bulunuyor. 

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