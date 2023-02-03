Beşiktaş'ta eksik oyuncuların sayısı azalmıyor, artıyor...



Cezalı Gedson Fernandes ile sakatlıkları geçmeyen Rachid Ghezzal, Salih Uçan ve Josef de Souza, Sivasspor deplasmanında oynayamayacaktı.



CENK VE TAYYİP BELİRSİZ



Cenk Tosun ve Tayyip Talha'nın durumlarının da netleşmediği öğrenildi. İki futbolcunun Sivas'ta oynamama ihtimali bulunuyor.



