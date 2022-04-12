Beşiktaş'ta bütçe belli oldu! 5 ayrılık

Süper Lig'deki dört haftalık galibiyet hasretini Alanyaspor karşısında noktalayarak, geleceğe umutla bakmaya başlayan Beşiktaş, Avrupa kupalarına katılma vizesiyle sezonu kapatmayı hedefliyor. Teknik Direktör Valerien Ismael yönetiminde beyaz bir sayfa açan Kartal kalan 6 maçı da kazanmanın planlarını yapıyor.



Başkan Ahmet Nur Çebi liderliğinde finansal konularda uzun süredir dikkatli adımlar atan siyah-beyazlı kulüp önümüzdeki dönemde de mali disiplinden taviz vermeyecek. UEFA Yönetimi geçen hafta gerçekleştirdiği toplantıda finansal fair-play kriterlerinde gevşemeye gitmişti.



UEFA Başkanı Aleksander Ceferin kulüplere gelirlerinin yüzde 70'ini harcayabilme hakkı verdiklerini açıklarken, bütçelerdeki kabul edilebilir sapma miktarının da 3 yılda 30 milyon eurodan 60 milyon euroya çıkarıldığını duyurmuştu.



Oğuzhan - Töre'ye veda



Beşiktaş, UEFA'dan gelen sevindirici haberlere rağmen kendi finansal kriterleri doğrultusunda hareket edecek. Buna göre siyah-beyazlıların gelecek sezon için maaş bütçesi 20 milyon euro olacak.



Teknik heyet ve profesyonel çalışanların yanı sıra futbolculara yapılacak tüm ödemeler bu bütçenin içinde yer alacak.Mali disiplin kapsamında yüksek maliyetleri nedeniyle kiralık sözleşmeleri bitecek olan Michy Batshuayi ve Miralem Pjanic'le büyük olasılıkla yollar ayrılacak. Siyah-beyazlılar yeni koşullarla anlaşma sağlanamaması halinde kontratları sona erecek oyuncularla da vedalaşacak.



Valerien Ismael'in yeni sezon kadrosunda düşünmediği Oğuzhan, Gökhan Töre ve Mehmet Topal'a ise teklif yapılmayacağı ileri sürüldü.



