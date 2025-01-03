Beşiktaş'ta borçsuzluk kağıdı 13 milyon euro

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ve yönetimi, 13 Ocak'ta başlayacak transfer dönemi öncesinde UEFA'ya borçsuzluk kağıdını verebilmek adına harekete geçti.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta borçsuzluk kağıdı 13 milyon euro
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03 Ocak 2025 09:10
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ve yönetimi, 13 Ocak'ta başlayacak transfer dönemi öncesinde UEFA'ya borçsuzluk kağıdını verebilmek adına harekete geçti.

Siyah-beyazlı kulübün, söz konusu kağıt için 13 milyon euro ödeme (473 milyon TL) yapması gerekiyor. Adalı ve kurmayları bu sorunu kendi içlerinde kaynak oluşturarak çözecek.

Yönetimin, birkaç gün içeresinde ödemeleri yaparak transferin önündeki engeli kaldıracağı kaydedildi. Seçim sonrası günlerinin büyük bölümünü Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde geçiren Serdal Adalı, takıma yönelik yaptığı konuşmada da oyuncuların 2 aylık birikmiş alacaklarını pazartesi günü ödeyeceklerini açıklamıştı.

 
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