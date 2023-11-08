Beşiktaş'ta Bodo/Glimt maçı öncesi eksikler

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu maçında Perşembe günü Bodo/Glimt'i konuk edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; DHA
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Beşiktaş'ta Bodo/Glimt maçı öncesi eksikler
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08 Kasım 2023 13:05
Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nun 4. haftasında Perşembe günü Norveç ekibi Bodo/Glimt'i konuk edecek.

Tüpraş Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 20.45'te başlayacak.

Norveç'te oynanan maçı 3-1 kaybeden Beşiktaş'ın grupta henüz galibiyeti bulunmuyor.

D Grubu'ndaki ilk maçında Club Brugge ile 1-1 berabere kalan siyah-beyazlı ekip, ikinci karşılaşmasında 2-0 öne geçmesine rağmen Lugano'ya 3-2 yenildi.

Beşiktaş, 4. hafta mücadeleleri öncesi 1 puanla grupta son sırada yer alıyor.

Bodo/Glimt ise 1'er galibiyet, beraberlik ve mağlubiyetin ardından topladığı 4 puanla 2. sırada bulunuyor.

Aboubakar dönecek

Hastalığı nedeniyle Gaziantep FK ve Bitexen Antalyaspor maçlarında forma giyemeyen Vincent Aboubakar'ın Bodo/Glimt mücadelesinde forma giymesi bekleniyor.

Takımla çalışmalara başlayan Kamerunlu oyuncu, teknik sorumlu Burak Yılmaz'ın görev vermesi halinde siyah-beyazlıların gol umudu olarak sahaya çıkacak.

Sakatlıkları devam eden Daniel Amartey, Omar Colley ve Arthur Masuaku'nun ise forma giyme ihtimali düşük olarak gözüküyor.

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