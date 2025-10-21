20 Ekim
Eyüpspor-Kasımpaşa
2-0
20 Ekim
Serik Belediyespor-Amed Sportif
1-2
20 Ekim
İstanbulspor-Bandırmaspor
1-1
20 Ekim
West Ham United-Brentford
0-2
20 Ekim
Alaves-Valencia
0-0
20 Ekim
Cremonese-Udinese
1-1
20 Ekim
Standard Liege-Royal Antwerp
1-0

Beşiktaş'ta ayrılık kararı: Jurasek

Beşiktaş, yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı David Jurasek ile devrede yollarını ayırmayı planlıyor.

calendar 21 Ekim 2025 08:30
Haber: Türkiye, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ın Benfica'dan büyük umutlarla transfer ettiği David Jurasek, Gençlerbirliği maçında da beklentilere karşılık veremedi.

Rıdvan Yılmaz'ın yerine oyuna giren ve 1 dakika sonra kendi ağlarını havalandıran Çek sol bekin devre arasında takımdan gönderilmesi bekleniyor.

Beşiktaş'ta bu sezon 13 maçta süre bulan Jurasek, takımına skor katkısı sağlayamadı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 9 8 1 0 22 4 25
2 Trabzonspor 9 6 2 1 15 7 20
3 Fenerbahçe 9 5 4 0 14 6 19
4 Gaziantep FK 9 5 2 2 15 14 17
5 Göztepe 9 4 4 1 11 3 16
6 Samsunspor 9 4 4 1 13 9 16
7 Beşiktaş 8 4 1 3 13 11 13
8 Alanyaspor 9 3 4 2 11 9 13
9 Konyaspor 8 3 2 3 15 12 11
10 Antalyaspor 9 3 1 5 11 16 10
11 Kasımpaşa 9 2 3 4 8 11 9
12 Rizespor 8 2 2 4 10 13 8
13 Gençlerbirliği 9 2 2 5 9 13 8
14 Eyüpspor 9 2 2 5 6 11 8
15 Kocaelispor 9 2 2 5 8 14 8
16 Başakşehir 8 1 3 4 7 9 6
17 Kayserispor 9 0 5 4 6 20 5
18 Karagümrük 9 1 0 8 8 20 3
