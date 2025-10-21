Beşiktaş'ta ayrılık kararı: Jurasek

Beşiktaş'ın Benfica'dan büyük umutlarla transfer ettiği David Jurasek, Gençlerbirliği maçında da beklentilere karşılık veremedi.
Rıdvan Yılmaz'ın yerine oyuna giren ve 1 dakika sonra kendi ağlarını havalandıran Çek sol bekin devre arasında takımdan gönderilmesi bekleniyor.
Beşiktaş'ta bu sezon 13 maçta süre bulan Jurasek, takımına skor katkısı sağlayamadı.
