Beşiktaş'ta ayrılık! Isparta 32 Spor'a transfer oldu

Beşiktaş, Aytuğ Batur Kömeç'in FK IMT'yle olan kiralık sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı. Kömeç, bonservisiyle birlikte E Koleji Isparta 32 Spor'a transfer oldu.

Haber; DHA
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Beşiktaş'ta ayrılık! Isparta 32 Spor'a transfer oldu
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11 Eylül 2024 15:38
Beşiktaş'ın 19 yaşındaki stoperi Aytuğ Batur Kömeç, kiralık olarak Isparta 32 Spor'a transfer oldu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "2024-2025 sezonu başında Sırbistan'dan FK IMT'ye geçici transfer olan profesyonel futbolcumuz Aytuğ Batur Kömeç'in geçici transfer sözleşmesi karşılıklı anlaşarak feshedilmiştir. Aytuğ Batur Kömeç'in nihai transferi hususunda E Koleji Isparta 32 Spor ile anlaşmaya varılmıştır. Aytuğ Batur Kömeç'e yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, Beşiktaş'ın 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Abdülmecid Dönmez de 2024-2025 sezonu sonuna kadar Arnavutköy Belediyesi Futbol Spor Kulübü'ne kiralık olarak gönderildi.

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