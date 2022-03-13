Beşiktaş'ta Atiba ile devam kararı

Beşiktaş Yönetimi, sözleşmesi sezon sonunda bitecek 39 yaşındaki Atiba Hutchinson ile ilgili kararını verdi.



Tecrübeli futbolcunun istikrarlı performansına ek olarak profesyonel yaşantısını da aynı şekilde sürdürmesi sonrasında siyah-beyazlı yönetim, oyuncuyla 1 yıl daha yola devam etme kararı aldı.



Atiba ile de bir görüşme gerçekleştiren idarecilerin, olumlu yanıt aldığı ve imzaların sezon sonunda atılacağı kaydedildi.



Beşiktaş formasıyla 9 sezonda 316 maça çıkan Kanadalı futbolcu, 26 gol kaydetti.





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