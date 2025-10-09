Beşiktaş'ta ara transfer planı: U-23 atağı!

Beşiktaş, 5 Ocak-10 Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleşecek ara transfer dönemine yönelik planlarını netleştirdi.



Siyah-beyazlılarda ilk hedef, teknik direktör Sergen Yalçın'ın talebi doğrultusunda hem 6 hem de 8 numara pozisyonunda görev yapabilecek bir orta saha transferi olacak.



Bu hamlenin ardından gözler, 23 yaş altı yabancı oyunculara çevrilecek. Süper Lig'de kulüplerin A takım listesine 14 yabancı futbolcu yazma hakkı bulunurken, bu isimlerden en az ikisinin 01.01.2002 ve sonrasında doğmuş olması zorunlu. Beşiktaş, yaz transfer döneminde bu kontenjanı boş bırakmış ve A takım listesine yalnızca 12 yabancı yazabilmişti.



GRAF'IN RAPORU HAZIR

Scouting Direktörü Eduard Graf'ın bir süredir 23 yaş altı yabancı oyuncular konusunda özel bir çalışma yürüttüğü öğrenildi. Graf'ın belirlediği oyuncular teknik heyete sunuldu ve Sergen Yalçın tarafından izlendi. Yalçın'ın yapacağı değerlendirmenin ardından transfer için düğmeye basılacağı ifade edildi.Başkan Serdal Adalı da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, ara transfer döneminde iki genç yabancı transfer etmeyi planladıklarını belirtmişti.Beşiktaş, yaz transfer döneminin son günlerinde U-23 kontenjanına uygun iki oyuncusuyla yollarını ayırmıştı. 19 yaşındaki Ekvadorlu sağ kanat Keny Arroyo, 8 milyon euro bonservis bedeliyle Cruzeiro'ya transfer olurken, 21 yaşındaki Kolombiyalı orta saha Elan Ricardo ise Athletico Paranaense'ye kiralanmıştı. Bu ayrılıkların ardından siyah-beyazlıların genç yabancı kontenjanı boş kalmıştı.