09 Ekim
Finlandiya-Litvanya
19:00
09 Ekim
Faroe Adaları-Karadağ
21:45
09 Ekim
Beyaz Rusya-Danimarka
21:45
09 Ekim
İskoçya-Yunanistan
21:45
09 Ekim
Malta-Hollanda
21:45
09 Ekim
Avusturya-San Marino
21:45
09 Ekim
Güney Kıbrıs-Bosna Hersek
21:45
09 Ekim
Çek Cumhuriyeti-Hırvatistan
21:45
09 Ekim
Burundi-Kenya
16:00
09 Ekim
Malavi-Ekvator Ginesi
19:00
09 Ekim
Liberya-Namibya
19:00
09 Ekim
Mozambik-Gine
19:00
09 Ekim
Bostvana-Uganda
19:00
09 Ekim
Somali-Cezayir
19:00

Beşiktaş'ta ara transfer planı: U-23 atağı!

Ara transfer döneminde orta saha takviyesi yapacak Beşiktaş, ardından 23 yaş altı yabancı oyuncu transferine yönelecek. Siyah-beyazlılar yaz döneminde boş bıraktığı genç kontenjanını doldurmayı hedefliyor.


Beşiktaş, 5 Ocak-10 Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleşecek ara transfer dönemine yönelik planlarını netleştirdi.

Siyah-beyazlılarda ilk hedef, teknik direktör Sergen Yalçın'ın talebi doğrultusunda hem 6 hem de 8 numara pozisyonunda görev yapabilecek bir orta saha transferi olacak.

Bu hamlenin ardından gözler, 23 yaş altı yabancı oyunculara çevrilecek. Süper Lig'de kulüplerin A takım listesine 14 yabancı futbolcu yazma hakkı bulunurken, bu isimlerden en az ikisinin 01.01.2002 ve sonrasında doğmuş olması zorunlu. Beşiktaş, yaz transfer döneminde bu kontenjanı boş bırakmış ve A takım listesine yalnızca 12 yabancı yazabilmişti.

GRAF'IN RAPORU HAZIR



Scouting Direktörü Eduard Graf'ın bir süredir 23 yaş altı yabancı oyuncular konusunda özel bir çalışma yürüttüğü öğrenildi. Graf'ın belirlediği oyuncular teknik heyete sunuldu ve Sergen Yalçın tarafından izlendi. Yalçın'ın yapacağı değerlendirmenin ardından transfer için düğmeye basılacağı ifade edildi.

Başkan Serdal Adalı da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, ara transfer döneminde iki genç yabancı transfer etmeyi planladıklarını belirtmişti.

ARROYO VE RICARDO İLE YOLLAR AYRILDI

Beşiktaş, yaz transfer döneminin son günlerinde U-23 kontenjanına uygun iki oyuncusuyla yollarını ayırmıştı. 19 yaşındaki Ekvadorlu sağ kanat Keny Arroyo, 8 milyon euro bonservis bedeliyle Cruzeiro'ya transfer olurken, 21 yaşındaki Kolombiyalı orta saha Elan Ricardo ise Athletico Paranaense'ye kiralanmıştı. Bu ayrılıkların ardından siyah-beyazlıların genç yabancı kontenjanı boş kalmıştı. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
