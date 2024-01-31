Beşiktaş'ta Antre Rebic ile veda sürprizi!

Beşiktaş, yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı ancak istenilen verimi alamadığı Ante Rebic ile yollarını ayırabilir.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Antre Rebic ile veda sürprizi!
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31 Ocak 2024 09:45
Son güncelleme 31 Ocak 2024 09:50
Sezon başında Beşiktaş'a transfer olan Antre Rebic ile ilgili sürpriz bir ayrılık gelişmesi gündeme geldi.

Siyah-beyazlı yönetim yıllık garanti ücreti 2.5 milyon euro olan Rebic'in 2025'te bitecek sözleşmesini feshetmek istiyor.

Milan'dan bedelsiz transfer edilen 30 yaşındaki deneyimli futbolcu ise şu an için ayrılığa yanaşmıyor. Beklentileri karşılıksız bırakan Rebic'in düzenli oynayamamaktan şikayetçi olduğu aktarıldı.

20 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 20 resmi maça çıkan Ante Rebic bu karşılaşmalarda 1 gol, 5 asistlik skor katkısı sağladı.

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