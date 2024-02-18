Beşiktaş'ta Ante Rebic yolcu

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş'ta Şenol Güneş, Burak Yılmaz ve Rıza Çalımbay'dan sonra Fernando Santos yönetiminde de forma şansı bulamayan Ante Rebic, yeniden İtalya'ya dönmek istiyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Beşiktaş'ta Ante Rebic yolcu
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18 Şubat 2024 11:55
Beşiktaş'ın sezon başında Milan'dan bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Ante Rebic, siyah-beyazlılarda istediği ortamı bulamadı.

Şenol Güneş, Burak Yılmaz ve Rıza Çalımbay'dan sonra Fernando Santos yönetiminde de forma şansı bulamayan Hırvat yıldızın, sezon sonunda ayrılma kararı aldığı belirtildi.

Ante Rebic, yeniden İtalya'ya dönmek istiyor.

BEŞİKTAŞ'TA NE YAPTI?

30 yaşındaki Hırvat futbolcu, Beşiktaş formasıyla çıktığı 23 resmi maçta 1 gol attı, 5 de asist yaptı. 

 
 

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