Beşiktaş'ta Alanyaspor öncesi 5 eksik!

Beşiktaş'ın Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın kamp kadrosu açıklandı.

, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Alanyaspor öncesi 5 eksik!
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08 Nisan 2022 20:12
Beşiktaş, Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın kamp kadrosunu açıkladı.

Kadroda sakatlığı bulunan Mert Günok'un yanı sıra geçtiğimiz hafta Trabzonspor derbisinde kırmızı kart gören Cyle Larin yer almadı.

Öte yandan herhangi bir sakatlık haberi bildirilmeyen Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre ve Mehmet Topal da kadroda kendi yer bulamadı.

İşte Beşiktaş'ın kamp kadrosu:


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