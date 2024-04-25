Beşiktaş'ta Aboubakar, kayıplara karıştı!

Süper Lig'deki son golünü 8. haftadaki İstanbulspor maçında atan Beşiktaş'ın tecrübeli golcüsü Vincent Aboubakar, o haftadan beri kayıplarda.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Aboubakar, kayıplara karıştı!
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25 Nisan 2024 12:57
Beşiktaş'ın Kamerunlu golcüsü Vincent Abobukar, 200 gündür gol atamıyor.

Süper Lig'deki son golünü 8. haftadaki İstanbulspor maçında atan tecrübeli golcü o haftadan beri kayıplarda.

Aboubakar, Ankaragücü ile oynanan kupa maçında ise 1 dakika sahada kaldı. Son 5 lig maçında 156 dakika sahada kaldı.

32 yaşındaki golcü Beşiktaş kariyerinde 114 maçaçıkarken 59 gol attı ve 14 asistle takımına katkı verdi.  

 
 

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