Beşiktaş'ta Aboubakar, kayıplara karıştı!

Beşiktaş'ın Kamerunlu golcüsü Vincent Abobukar, 200 gündür gol atamıyor.
Süper Lig'deki son golünü 8. haftadaki İstanbulspor maçında atan tecrübeli golcü o haftadan beri kayıplarda.
Aboubakar, Ankaragücü ile oynanan kupa maçında ise 1 dakika sahada kaldı. Son 5 lig maçında 156 dakika sahada kaldı.
32 yaşındaki golcü Beşiktaş kariyerinde 114 maçaçıkarken 59 gol attı ve 14 asistle takımına katkı verdi.
Süper Lig'deki son golünü 8. haftadaki İstanbulspor maçında atan tecrübeli golcü o haftadan beri kayıplarda.
Aboubakar, Ankaragücü ile oynanan kupa maçında ise 1 dakika sahada kaldı. Son 5 lig maçında 156 dakika sahada kaldı.
32 yaşındaki golcü Beşiktaş kariyerinde 114 maçaçıkarken 59 gol attı ve 14 asistle takımına katkı verdi.