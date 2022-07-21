EMİRHAN'IN MALİYETİ NE KADAR?

ISMAEL'İN DE TRANSFER İÇİN ONAYI VAR

Beşiktaş, Çaykur Rizespor forması giyen defans oyuncusu Emirhan Topçu için Karadeniz ekibiyle temaslarını sürdürdü. Siyah-beyazlılar, ödeme planı ve bonus maddeleriyle ilgili sona yaklaştı.Emirhan Topçu transferi için Çaykur Rizespor ile 950 bin Euro'ya prensip anlaşmasına varan Beşiktaş, transferi en kısa sürede bitirmek istiyor. Emirhan ile de yıllık 3.5 milyon TL'ye el sıkışıldı.Teknik direktör Valerien Ismael ve ekibi, futbolcunun maç görüntülerini izledi ve 21 yaşındaki oyuncunun transferine onay verdi. Emirhan'ın hem stoper hem de sol bek olarak oynaması kadro alternatifi açısından Beşiktaş için büyük önem taşıyor.