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Beşiktaş'ta 7 ismin üstü çizildi

Beşiktaş, yeni sezonda kadrosunda düşünmediği ve takımdan ayrılmasını istediği 7 ismi belirledi.

calendar 17 Temmuz 2025 09:51 | Son Güncelleme Tarihi: 17 Temmuz 2025 10:00
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta 7 ismin üstü çizildi
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Yeni sezon kapsamında çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta takımda kalması planlanan ve ayrılması düşünülen oyuncular şekilleniyor.

Bu kapsamda şu ana kadar Ciro Immobile ile yollarını ayıran Beşiktaş, 5 ismi daha gözden çıkardı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Soskjaer'in takımda düşünmediği isimlerin Al Musrati, Jean Onana, Elan Ricardo, Alex Oxlade-Chemberlain ve Bakhtiyor Zaynutdinov olduğu belirtildi.


Serdal Adalı yönetiminin Elan Ricardo'yu kiralık yollamayı planladığı, Musrati, Onana ve Bakhtiyor'u ise bonservisi ile göndermek istediği öğrenildi. Oxlade-Chemberlain ile ise karşılıklı fesih anlaşmasında bulunulması bekleniyor.

MUÇİ VE MARİO BELİRSİZ

Bu isimlerin yanında Ernest Muçi ve Joao Mario'nun Beşiktaş'taki gelecekleri de soru işaretli. Serdal Adalı yönetimi uygun tekliflerin gelmesi halinde bu iki ismin ayrılığına izin verecek.

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