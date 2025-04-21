Beşiktaş'ta 7 ismin bileti kesildi!

Ziraat Kupası'ndan elenen Beşiktaş'ta artık tek hedef lig üçüncülüğü olarak belirlendi. Ancak ligde galibiyet hasreti 3 maça çıkan Kartal, bu hedefinden de uzaklaşıyor. Siyah-Beyazlılar'ın Norveçli hocası, "Bu takıma ilaç değil, ameliyat gerekiyor" diyerek kadronun önümüzdeki sezon öncesi yenileneceğinin sinyalini verdi.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
BEKLENENİ VEREMEYEN 4 İSİM
Beşiktaş'ta önümüzdeki sezonda en az 7 ayrılığın olacağı düşünülüyor. Yüksek maliyetleri bulunan Ciro İmmobile, Alex Oxlade-Chamberlain ve kaliteleri beğenilmeyen Onur Bulut, Zaynutdinov ile yollar ayrılacak.
3 İSİMDEN GELİR BEKLENİYOR
Brezilya'ya gitmesi beklenen Gabriel Paulista ve Rus ekiplerinin radarında olan Gedson Fernandes'in satışlarından ise ciddi gelir bekleniliyor. Bu sezon beklentilerin uzağında kalan Semih Kılıçsoy'un ise kiralık olarak gönderilmesi gündemde.
BEKLENENİ VEREMEYEN 4 İSİM
Beşiktaş'ta önümüzdeki sezonda en az 7 ayrılığın olacağı düşünülüyor. Yüksek maliyetleri bulunan Ciro İmmobile, Alex Oxlade-Chamberlain ve kaliteleri beğenilmeyen Onur Bulut, Zaynutdinov ile yollar ayrılacak.
3 İSİMDEN GELİR BEKLENİYOR
Brezilya'ya gitmesi beklenen Gabriel Paulista ve Rus ekiplerinin radarında olan Gedson Fernandes'in satışlarından ise ciddi gelir bekleniliyor. Bu sezon beklentilerin uzağında kalan Semih Kılıçsoy'un ise kiralık olarak gönderilmesi gündemde.