Beşiktaş'ta 7 ismin bileti kesildi!

Beşiktaş'ta gelecek sezonun planlaması yapılıyor. Yönetim 7 futbolcu ile ilgili rotasını çizdi.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta 7 ismin bileti kesildi!
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21 Nisan 2025 09:54
Son güncelleme 21 Nisan 2025 10:00
Ziraat Kupası'ndan elenen Beşiktaş'ta artık tek hedef lig üçüncülüğü olarak belirlendi. Ancak ligde galibiyet hasreti 3 maça çıkan Kartal, bu hedefinden de uzaklaşıyor. Siyah-Beyazlılar'ın Norveçli hocası, "Bu takıma ilaç değil, ameliyat gerekiyor" diyerek kadronun önümüzdeki sezon öncesi yenileneceğinin sinyalini verdi.

BEKLENENİ VEREMEYEN 4 İSİM

Beşiktaş'ta önümüzdeki sezonda en az 7 ayrılığın olacağı düşünülüyor. Yüksek maliyetleri bulunan Ciro İmmobile, Alex Oxlade-Chamberlain ve kaliteleri beğenilmeyen Onur Bulut, Zaynutdinov ile yollar ayrılacak.

3 İSİMDEN GELİR BEKLENİYOR

Brezilya'ya gitmesi beklenen Gabriel Paulista ve Rus ekiplerinin radarında olan Gedson Fernandes'in satışlarından ise ciddi gelir bekleniliyor. Bu sezon beklentilerin uzağında kalan Semih Kılıçsoy'un ise kiralık olarak gönderilmesi gündemde. 

 
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