Beşiktaş'ta 3 koldan transfer taaruzu

UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Shakhtar Donetsk eşleşmesinde İstanbul'da 4-2'lik mağlubiyet sonrasında Polonya'da da 2-0 mağlup olan Beşiktaş, Avrupa Ligi'nden elenerek yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek.
TAKVİYE BÖLGELERİ BELLİ
Takımdaki oyun ve skor anlamındaki kötü oyunu ise Siyah-beyazlı teknik ekip ve yönetim, transfer yaparak çözmeye çalışacak. Beşiktaş, özellikle hücum ve savunma bölgelerine transferler yaparak kadrosunu ileri seviyeye taşımayı planlıyor.
CERNY SÜRECİ HIZLANDIRILDI
Almanya Bundesliga ekibi Wolfsburg'da görev alan 27 yaşındaki Vaclav Cerny için transfer süreci hızlandırıldı. İleri bölgeye zenginlik kazandıracak olan Çek yıldızın yakın zamanda İstanbul'a getirilmesi hedefleniyor.
TAREMİ İLE EL SIKIŞILDI
Beşiktaş, gol yollarındaki sıkıntı çözmek için Inter'in İranlı golcüsü Mehdi Taremi ile masaya oturdu. Siyah-beyazlıların, 32 yaşındaki forvetle prensip olarak el sıkıştığı ve bonservis pazarlığında sona gelindiği ifade edildi.
RIDVAN ESKİ YUVASINA DÖNMEYE SICAK
David Jurasek transferinden istediği verimi alamayan yönetim, İskoç ekibi Glasgow Rangers'ta görev alan eski futbolcuları Rıdvan Yılmaz'ı kulübe geri getirmenin planlarını yapıyor. Glasgow ekibinde istediği süreleri alamayan milli sol bekin, yuvasına dönmeye sıcak baktığı belirtiliyor.
TAKVİYE BÖLGELERİ BELLİ
Takımdaki oyun ve skor anlamındaki kötü oyunu ise Siyah-beyazlı teknik ekip ve yönetim, transfer yaparak çözmeye çalışacak. Beşiktaş, özellikle hücum ve savunma bölgelerine transferler yaparak kadrosunu ileri seviyeye taşımayı planlıyor.
CERNY SÜRECİ HIZLANDIRILDI
Almanya Bundesliga ekibi Wolfsburg'da görev alan 27 yaşındaki Vaclav Cerny için transfer süreci hızlandırıldı. İleri bölgeye zenginlik kazandıracak olan Çek yıldızın yakın zamanda İstanbul'a getirilmesi hedefleniyor.
TAREMİ İLE EL SIKIŞILDI
Beşiktaş, gol yollarındaki sıkıntı çözmek için Inter'in İranlı golcüsü Mehdi Taremi ile masaya oturdu. Siyah-beyazlıların, 32 yaşındaki forvetle prensip olarak el sıkıştığı ve bonservis pazarlığında sona gelindiği ifade edildi.
RIDVAN ESKİ YUVASINA DÖNMEYE SICAK
David Jurasek transferinden istediği verimi alamayan yönetim, İskoç ekibi Glasgow Rangers'ta görev alan eski futbolcuları Rıdvan Yılmaz'ı kulübe geri getirmenin planlarını yapıyor. Glasgow ekibinde istediği süreleri alamayan milli sol bekin, yuvasına dönmeye sıcak baktığı belirtiliyor.