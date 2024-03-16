Beşiktaş'ta 290 milyon TL kayıp!

Borcu 9 milyar TL'ye dayanan Beşiktaş'ta, Başkan Hasan Arat'ın divan kurulundaki açıklamaları sonrası dikkatler son beş yılda yapılan futbolcu transferlerine çevrildi.
Yatırım olarak bonservisleriyle transfer edilen pek çok genç futbolcudan verim alınamadı, bazıları A takımda süre bile alamadan ayrıldı gitti. FIFA ve CAS'ta kaybedilen davalarla birlikte Beşiktaş'ta toplam israf 290 milyon TL'ye dayandı.
Atakan Üner ve Muhayer Oktay, A Takım'da oynamadan ayrıldı. Emrecan Uzunhan sakatlıklardan kurtulamadı. Emrecan Bulut alt liglerden gelip Beşiktaş'ın Kerem Aktürkoğlu'su olacakken Ümraniye'ye kiralandı.
Kerem Atakan Kesgin, Hasic ve Bilal Ceylan da tutunamadı. Aldıkları maaşlar da cabası... FIFA'da açılan davalar neticesinde ise Boyd, Ruiz, Abdullah Avcı ve Guti de tazminatlar kazandı.
Yatırım olarak bonservisleriyle transfer edilen pek çok genç futbolcudan verim alınamadı, bazıları A takımda süre bile alamadan ayrıldı gitti. FIFA ve CAS'ta kaybedilen davalarla birlikte Beşiktaş'ta toplam israf 290 milyon TL'ye dayandı.
Atakan Üner ve Muhayer Oktay, A Takım'da oynamadan ayrıldı. Emrecan Uzunhan sakatlıklardan kurtulamadı. Emrecan Bulut alt liglerden gelip Beşiktaş'ın Kerem Aktürkoğlu'su olacakken Ümraniye'ye kiralandı.
Kerem Atakan Kesgin, Hasic ve Bilal Ceylan da tutunamadı. Aldıkları maaşlar da cabası... FIFA'da açılan davalar neticesinde ise Boyd, Ruiz, Abdullah Avcı ve Guti de tazminatlar kazandı.
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