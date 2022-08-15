Beşiktaş, Rezerv Lig'de aynı hatayı yapmadı: 3-0

Beşiktaş, TFF'nin düzenlediği Rezerv Lig'de Corendon Alanyaspor'u 3-0 mağlup etmeyi başardı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; bjk.com.tr
Abone Ol
Beşiktaş, Rezerv Lig'de aynı hatayı yapmadı: 3-0
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Ağustos 2022 21:35
Türkiye Futbol Federasyonu'nun düzenlediği Rezerv Lig'de Beşiktaş, deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaştı.

Karşılaşma Siyah-beyazlı ekibin 3-0'lık üstünlüğü ile sona ererken Emirhan Delibaş ve Oğuzhan Akgün'ün (2) ayağından geldi.

Beşiktaş'ta karşılaşmayı Futbol Gelişim Direktörü Önder Karaveli de yerinden takip etti.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ