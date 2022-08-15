Beşiktaş, Rezerv Lig'de aynı hatayı yapmadı: 3-0

Türkiye Futbol Federasyonu'nun düzenlediği Rezerv Lig'de Beşiktaş, deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaştı.
Karşılaşma Siyah-beyazlı ekibin 3-0'lık üstünlüğü ile sona ererken Emirhan Delibaş ve Oğuzhan Akgün'ün (2) ayağından geldi.
Beşiktaş'ta karşılaşmayı Futbol Gelişim Direktörü Önder Karaveli de yerinden takip etti.
Karşılaşma Siyah-beyazlı ekibin 3-0'lık üstünlüğü ile sona ererken Emirhan Delibaş ve Oğuzhan Akgün'ün (2) ayağından geldi.
Beşiktaş'ta karşılaşmayı Futbol Gelişim Direktörü Önder Karaveli de yerinden takip etti.
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