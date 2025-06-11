10 Haziran
Finlandiya-Polonya
2-1
10 Haziran
Sırbistan-Andora
3-0
10 Haziran
Letonya-Arnavutluk
1-1
10 Haziran
San Marino-Avusturya
0-4
10 Haziran
Romanya-Güney Kıbrıs
2-0
10 Haziran
Hollanda-Malta
8-0
10 Haziran
Japonya-Endonezya
6-0
10 Haziran
Suudi Arabistan-Avustralya
1-2
10 Haziran
Bolivya-Şili
2-0
11 Haziran
Uruguay-Venezuela
2-0
11 Haziran
Arjantin-Kolombiya
1-1
11 Haziran
Brezilya-Paraguay
1-0
11 Haziran
Peru-Ekvador
0-0
11 Haziran
Meksika-Türkiye
1-0

Beşiktaş, Osayi için en iyi teklifi veren aday!

Yeni sezona güçlü bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş, rotasını Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Bright Osayi-Samuel'e çevirdi.

calendar 11 Haziran 2025 08:29
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Beşiktaş, Osayi için en iyi teklifi veren aday!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Bir yandan dünyaca ünlü bir golcü ile anlaşmaya çalışan Beşiktaş yönetimi, bir yandan da fırsat transferi kovalıyor.

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in raporu doğrultusunda yeni bir yapılanmaya girecek olan siyah-beyazlılar, iyi bir golcünün yanı sıra takımın eksik bölgelerine de nokta atışlar yapmaya çalışıyor. Bu fırsat transferlerinden birisi de Fenerbahçe ile sözleşmesi haziran sonunda bitecek olan Osayi Samuel olarak gözüküyor. Nijeryalı futbolcu ile temasa geçen Beşiktaş önemli bir mesafe kat etti.

ARADAKİ FARK 500 BİN EURO

Fenerbahçe ile yaptığı görüşmelerde ilerleme sağlayamayan ve ayrılık kararı alan Osayi Samuel, İngiltere ve Türkiye'den gelen teklifleri değerlendiriyor. Bu süreçte en iyi teklifi Beşiktaş'tan alan 27 yaşındaki başarılı futbolcu, kararını ilerleyen günlerde verecek. Beşiktaş yönetimi senelik 2 milyon Euro ve imza parası önerirken, futbolcunun talebi 2.5 milyon Euro oldu. Taraflar arasında pazarlıklar devam ederken, hem sağ bek hem de sağ kanatta forma giyebilen Osayi ile orta yolun bulunması bekleniyor.


FENERBAHÇE'Yİ SİLDİ

Osayi Samuel, Fenerbahçe ile köprüleri tamamen yaktı. Kendisine ait sosyal medya hesaplarındaki Fenerbahçe yazılarını kaldıran ve bio'sundaki alanı boş bırakan Nijeryalı futbolcu, ayrılık sinyalini verdi. Haziran sonunda sözleşmesi sona erecek olan Osayi, istediği takıma bedelsiz olarak gidebilecek.


HER GÜN EK 1 MİLYON TL! 5 saniyede doldurun, bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.