Beşiktaş, Osayi için en iyi teklifi veren aday!

Bir yandan dünyaca ünlü bir golcü ile anlaşmaya çalışan Beşiktaş yönetimi, bir yandan da fırsat transferi kovalıyor.
Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in raporu doğrultusunda yeni bir yapılanmaya girecek olan siyah-beyazlılar, iyi bir golcünün yanı sıra takımın eksik bölgelerine de nokta atışlar yapmaya çalışıyor. Bu fırsat transferlerinden birisi de Fenerbahçe ile sözleşmesi haziran sonunda bitecek olan Osayi Samuel olarak gözüküyor. Nijeryalı futbolcu ile temasa geçen Beşiktaş önemli bir mesafe kat etti.
ARADAKİ FARK 500 BİN EURO
Fenerbahçe ile yaptığı görüşmelerde ilerleme sağlayamayan ve ayrılık kararı alan Osayi Samuel, İngiltere ve Türkiye'den gelen teklifleri değerlendiriyor. Bu süreçte en iyi teklifi Beşiktaş'tan alan 27 yaşındaki başarılı futbolcu, kararını ilerleyen günlerde verecek. Beşiktaş yönetimi senelik 2 milyon Euro ve imza parası önerirken, futbolcunun talebi 2.5 milyon Euro oldu. Taraflar arasında pazarlıklar devam ederken, hem sağ bek hem de sağ kanatta forma giyebilen Osayi ile orta yolun bulunması bekleniyor.
FENERBAHÇE'Yİ SİLDİ
Osayi Samuel, Fenerbahçe ile köprüleri tamamen yaktı. Kendisine ait sosyal medya hesaplarındaki Fenerbahçe yazılarını kaldıran ve bio'sundaki alanı boş bırakan Nijeryalı futbolcu, ayrılık sinyalini verdi. Haziran sonunda sözleşmesi sona erecek olan Osayi, istediği takıma bedelsiz olarak gidebilecek.
Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in raporu doğrultusunda yeni bir yapılanmaya girecek olan siyah-beyazlılar, iyi bir golcünün yanı sıra takımın eksik bölgelerine de nokta atışlar yapmaya çalışıyor. Bu fırsat transferlerinden birisi de Fenerbahçe ile sözleşmesi haziran sonunda bitecek olan Osayi Samuel olarak gözüküyor. Nijeryalı futbolcu ile temasa geçen Beşiktaş önemli bir mesafe kat etti.
ARADAKİ FARK 500 BİN EURO
Fenerbahçe ile yaptığı görüşmelerde ilerleme sağlayamayan ve ayrılık kararı alan Osayi Samuel, İngiltere ve Türkiye'den gelen teklifleri değerlendiriyor. Bu süreçte en iyi teklifi Beşiktaş'tan alan 27 yaşındaki başarılı futbolcu, kararını ilerleyen günlerde verecek. Beşiktaş yönetimi senelik 2 milyon Euro ve imza parası önerirken, futbolcunun talebi 2.5 milyon Euro oldu. Taraflar arasında pazarlıklar devam ederken, hem sağ bek hem de sağ kanatta forma giyebilen Osayi ile orta yolun bulunması bekleniyor.
FENERBAHÇE'Yİ SİLDİ
Osayi Samuel, Fenerbahçe ile köprüleri tamamen yaktı. Kendisine ait sosyal medya hesaplarındaki Fenerbahçe yazılarını kaldıran ve bio'sundaki alanı boş bırakan Nijeryalı futbolcu, ayrılık sinyalini verdi. Haziran sonunda sözleşmesi sona erecek olan Osayi, istediği takıma bedelsiz olarak gidebilecek.
HER GÜN EK 1 MİLYON TL! 5 saniyede doldurun, bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<