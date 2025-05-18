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17 Mayıs
B. Dortmund-Holstein Kiel
3-0
17 Mayıs
Hoffenheim-Bayern Munih
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Freiburg-E. Frankfurt
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Beşiktaş, Nilüfer karşısında 1-0 öne geçti

Hentbol Erkekler Süper Ligi play-off final serisi ilk maçında Beşiktaş, konuk ettiği Nilüfer Belediyespor'u 33-31 mağlup etti ve 1-0 öne geçti.

calendar 18 Mayıs 2025 01:50
Haber: AA, Fotoğraf: bjk.com.tr
Beşiktaş, Nilüfer karşısında 1-0 öne geçti
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Hentbol Erkekler Süper Ligi play-off final serisi ilk maçında Beşiktaş, konuk ettiği Nilüfer Belediyespor'u 33-31 yenerek 1-0 öne geçti.

Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısını Bursa temsilcisi, 17-13 önde kapattı.

İkinci yarıda oyunda üstünlüğü eline geçiren Beşiktaş, karşılaşmayı 33-31 kazanarak final serisinde durumu 1-0 yaptı.

Üç galibiyete ulaşacak takımın 2024-2025 sezonu şampiyonu olacağı final serisinin ikinci maçı, 19 Mayıs Pazartesi yine Beşiktaş'ın ev sahipliğinde oynanacak.


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