Beşiktaş, Nilüfer karşısında 1-0 öne geçti

Hentbol Erkekler Süper Ligi play-off final serisi ilk maçında Beşiktaş, konuk ettiği Nilüfer Belediyespor'u 33-31 yenerek 1-0 öne geçti.
Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısını Bursa temsilcisi, 17-13 önde kapattı.
İkinci yarıda oyunda üstünlüğü eline geçiren Beşiktaş, karşılaşmayı 33-31 kazanarak final serisinde durumu 1-0 yaptı.
Üç galibiyete ulaşacak takımın 2024-2025 sezonu şampiyonu olacağı final serisinin ikinci maçı, 19 Mayıs Pazartesi yine Beşiktaş'ın ev sahipliğinde oynanacak.
Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısını Bursa temsilcisi, 17-13 önde kapattı.
İkinci yarıda oyunda üstünlüğü eline geçiren Beşiktaş, karşılaşmayı 33-31 kazanarak final serisinde durumu 1-0 yaptı.
Üç galibiyete ulaşacak takımın 2024-2025 sezonu şampiyonu olacağı final serisinin ikinci maçı, 19 Mayıs Pazartesi yine Beşiktaş'ın ev sahipliğinde oynanacak.
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