Beşiktaş, Mirin'i Erzurumspor'a gönderiyor!

Beşiktaş, Nicolas Isimat-Mirin ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belebiye Erzurumspor, Fransız futbolcuyu için siyah beyazlılar ile görüşmelere başladı.

Haber; NTV, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Beşiktaş, Mirin'i Erzurumspor'a gönderiyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Ocak 2021 14:24
Beşiktaş'ta bu sezon başında kadro dışı bırakılan Isimat-Mirin'e Büyükşehir Belediye Erzurumspor talip oldu.

Mavi beyazlı ekip, 29 yaşındaki stoperi ilk aşamada sezon sonun kadar kiralık istiyor. Mirin'in teklifi kabul etmesi halinde siyah beyazlılar transfere onay verecek.

Beşiktaş'ın 2019 Ocak ayında PSV Eindhoven'den 350 bin euro bedeli kadrouanda kattığı Fransız oyuncu, siyah beyazlı takımla 14 maça çıktı.

Geçen sezon Fransa'nın Toulouse takımında kiralık olarak forma giyen Isimat-Mirin, bu sezon teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda kadro dışı bırakıldı. 29 yaşındaki oyuncunun Beşiktaş ile 1.5 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. 



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için