Beşiktaş, lige 3'te 3'le başladı

Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nin 3. haftasında Beşiktaş, evinde Büyükçekmece'yi ağırladı.
BJK Akatlar Arena'da oynanan mücadeleyi Beşiktaş 100-76 kazandı.
Beşiktaş, bu sonuçla lige 3'te 3'le başladı. Büyükçekmece'nin ligde galibiyeti bulunmuyor.
Beşiktaş, ligin 4. haftasında deplasmanda Esenler Erokspor ile karşılaşacak. Büyükçekmece ise evinde Bahçeşehir Koleji'ni ağırlayacak.
Salon: Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi
Hakemler: Zafer Yılmaz, Özge Şentürk Bayraktar, Musa Kazım Çetin
Beşiktaş GAİN: Berk Uğurlu 9, Lemar 13, Anthony Brown 14, Vitto Brown 13, Zizic 16, Dotson 11, Kamagate 6, Yiğit Arslan 8, Canberk Kuş 10, Yiğit Çoban, Emir Adıgüzel
Onvo Büyükçekmece: Lecque 16, De Vries 17, Bruinsma 4, Muhammed Doğan Şenli 11, Johnson 4, Metin Türen 7, Pipes 13, Can Kaan Turgut, Bandaogo 2, Yiğit Özkan 2
1. Periyot: 17-20
Devre: 44-52
3. Periyot: 74-60
BJK Akatlar Arena'da oynanan mücadeleyi Beşiktaş 100-76 kazandı.
Beşiktaş, bu sonuçla lige 3'te 3'le başladı. Büyükçekmece'nin ligde galibiyeti bulunmuyor.
Beşiktaş, ligin 4. haftasında deplasmanda Esenler Erokspor ile karşılaşacak. Büyükçekmece ise evinde Bahçeşehir Koleji'ni ağırlayacak.
Salon: Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi
Hakemler: Zafer Yılmaz, Özge Şentürk Bayraktar, Musa Kazım Çetin
Beşiktaş GAİN: Berk Uğurlu 9, Lemar 13, Anthony Brown 14, Vitto Brown 13, Zizic 16, Dotson 11, Kamagate 6, Yiğit Arslan 8, Canberk Kuş 10, Yiğit Çoban, Emir Adıgüzel
Onvo Büyükçekmece: Lecque 16, De Vries 17, Bruinsma 4, Muhammed Doğan Şenli 11, Johnson 4, Metin Türen 7, Pipes 13, Can Kaan Turgut, Bandaogo 2, Yiğit Özkan 2
1. Periyot: 17-20
Devre: 44-52
3. Periyot: 74-60