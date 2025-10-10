10 Ekim
Beşiktaş, lige 3'te 3'le başladı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Beşiktaş GAİN, sahasında ONVO Büyükçekmece Basketbol'u 100-76 mağlup etti. Beşiktaş GAİN, lige 3'te 3'le başladı.

Beşiktaş, lige 3'te 3'le başladı
Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nin 3. haftasında Beşiktaş, evinde Büyükçekmece'yi ağırladı.

BJK Akatlar Arena'da oynanan mücadeleyi Beşiktaş 100-76 kazandı.

Beşiktaş, bu sonuçla lige 3'te 3'le başladı. Büyükçekmece'nin ligde galibiyeti bulunmuyor.


Beşiktaş, ligin 4. haftasında deplasmanda Esenler Erokspor ile karşılaşacak. Büyükçekmece ise evinde Bahçeşehir Koleji'ni ağırlayacak.

Salon: Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi

Hakemler: Zafer Yılmaz, Özge Şentürk Bayraktar, Musa Kazım Çetin

Beşiktaş GAİN: Berk Uğurlu 9, Lemar 13, Anthony Brown 14, Vitto Brown 13, Zizic 16, Dotson 11, Kamagate 6, Yiğit Arslan 8, Canberk Kuş 10, Yiğit Çoban, Emir Adıgüzel

Onvo Büyükçekmece: Lecque 16, De Vries 17, Bruinsma 4, Muhammed Doğan Şenli 11, Johnson 4, Metin Türen 7, Pipes 13, Can Kaan Turgut, Bandaogo 2, Yiğit Özkan 2

1. Periyot: 17-20

Devre: 44-52

3. Periyot: 74-60

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
