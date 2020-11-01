🧐Cyle Larin'in performansı

🇹🇷 Süper Lig 2020-21

👕6 Maç⚽️3 Gol pic.twitter.com/lSk26q060e



— Sporx (@sporx) November 1, 2020

SERGEN YALÇIN'DAN TEK DEĞİŞİKLİK

OĞUZHAN ÖZYAKUP 4 MAÇ SONRA 11'DE

BERNARD MENSAH YEDEKLER ARASINDA

BEŞİKTAŞ'TA DÖRT EKSİK

239 GÜN SONRA TARAFTAR DESTEĞİ

BEŞİKTAŞ BASKILI BAŞLADI

BEŞİKTAŞ POZİSYONLAR YAKALADI

SON 20 DAKİKADA POZİSYON YOK!

CYLE LARIN KİLİDİ KIRDI!

BEŞİKTAŞ, KONTROLÜ BIRAKMADI

ABOUBAKAR, NET FIRSATI KAÇIRDI

BEŞİKTAŞ, ÜST ÜSTE İKİNCİ KEZ GALİP

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

Süper Lig'in 7. haftasında Beşikta ile BtcTurk Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi. Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi Beşiktaş, 1-0'lık skorla kazandı.Beşiktaş'a galibiyeti getiren golü 55. dakikada Rachid Ghezzal'ın asistiyle Cyle Larin attı.Beşiktaş bu sonuçla birlikte 6. maçında puanını 10'a yükseltti. Yeni Malatyaspor ise 8 puanda kaldı.Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş, 6 Kasım Cuma günü Gaziantep FK'ya konuk olacak. Yeni Malatyaspor ise 8 Kasım Pazar günü Denizlispor'u ağırlayacak.Beşiktaş, Süper Lig'in 7. haftasında Yeni Malatyaspor ile oynadığı karşılaşmaya geçen haftaya göre tek değişiklikle çıktı.Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın, Yukatel Denizlispor ile oynanan maçta kırmızı kart gören ve cezalı duruma düşen Josef de Souza'nın yerine Oğuzhan Özyakup'a yer verdi.Beşiktaş'ta kalede yine Ersin Destanoğlu görev alırken, savunma Valentin Rosier, Domagoj Vida, Welinton ve Fabrice N'Sakala'dan oluştu.Oğuzhan'ın yanında Atiba Huthcinson oynarken, orta sahada ayrıca Rachid Ghezzal ve Dorukhan Toköz forma giydi. Cyle Larin'in hücuma destek verdiği Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar da gol aradı.Yeni Malatyaspor maçında ilk 11'de yer alan Oğuzhan Özyakup, 4 karşılaşma sonra bu şansı yakaladı.Ligin ilk haftasındaki Trabzonspor karşılaşmasında ilk 11'de sahaya çıkan Oğuzhan, İttifak Holding Konyaspor mücadelesinde ise sonradan oyuna dahil oldu.Sakatlığı nedeniyle Fraport TAV Antalyaspor maçında kadroda yer alamayan Oğuzhan, Gençlerbirliği ve Yukatel Denizlispor karşılaşmalarında ise yedek soyunmasına rağmen şans bulamadı.Yeni tip koronavirüs test sonucu pozitif çıkan ve karantina süreci nedeniyle Yukatel Denizlispor kadrosunda bulunmayan Bernard Mensah, bu maçın kadrosunda yer aldı.Mensah, Yeni Malatyaspor maçına yedekler arasında başladı.Siyah-beyazlı ekipte Mensah'ın yanı sıra Utku Yuvakuran, Francisco Montero, Güven Yalçın, Necip Uysal, Adem Ljajic, Rıdvan Yılmaz ve Kartal Kayra Yılmaz yedek soyundu.Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Gökhan Töre, Ajdin Hasic ve Atakan Üner, Yeni Malatyaspor maçında kadroda yer alamadı.Henüz hazır olmayan Georges-Kevin N'Koudou da maç kadrosuna dahil edilmedi.İki takım arasındaki karşılaşmayı locada yer alan taraftarlar da izledi.Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun 'lig ve kupa müsabakalarında locaların yüzde 50 kapasitesi kadar seyirci alınması' kararı doğrultusunda az sayıdaki siyah-beyazlı taraftar, uzun bir aradan sonra Vodafone Park'ta takımlarına destek verme fırsatı buldu.Beşiktaş, tüm dünyayı etkileyen pandemi sürecinde 239 gün sonra az da olsa taraftar desteğini arkasına aldı. Ligde son olarak geçen sezonun 25. haftasında MKE Ankaragücü ile oynadığı maçta taraftarların önünde iç sahada maç oynayan siyah-beyazlı ekip, federasyonun kararı nedeniyle ligdeki 6 ve Avrupa kupalarındaki bir iç saha maçını taraftar desteğinden yoksun oynamıştı. Siyah-beyazlı taraftarlar, maç öncesi takımlarını tribünlere çağırarak destek verdi.Vodafone Park tribünlerine ayrıca Türkiye ile Azerbaycan bayraklarının yer aldığı "İki devlet tek millet" ve "Geçmiş olsun İzmir" yazılı pankartlar yer aldı.Karşılaşma öncesi vefat eden eski başbakanlardan Mesut Yılmaz ve İzmir'de meydana gelen depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için saygı duruşunda bulunuldu.Beşiktaş, mücadeleye daha etkili başlayan taraf oldu. Yeni Malatyaspor ise savunmada kalabalık kalarak kontratak fırsatları aradı. Siyah beyazlılar, maçın ilk dakikalarından itibaren çok adamla ve hareketli bir şekilde hücum etmeye başladı. Atiba ve Dorukhan'ın orta sahadaki etkili oyunu ile dönen tüm topları alan Beşiktaş, hücum devamlılığını da sağladı.Maçtaki ilk tehlikeli atağını 16. dakikada yakalayan Beşiktaş, Cyle Larin ile gole çok yaklaştı ancak Kanadalı forvetin sol çaprazdan yaptığı vuruş uzak kale direği dibinden az farkla auta gitti.Yeni Malatyaspor'a karşı sürekli olarak hücumlarını tazeleyen Beşiktaş, ikinci etkili atağını 24. dakikada düzenledi. Dorukhan Toköz'ün pasıyla ceza alanında topla buluşan Vincent Aboubakar'ın altıpas önünden gelişine yaptığı vuruşta pozisyonu iyi takip eden Zeki Yavru'ya çarpan top kornere gitti.25'te ise Beşiktaş, Malatyaspor kalecisi Abdulsamed'in hatasıyla yine gole yaklaştı. Aboubakar'ın sert şutunda kaleci Abdulsamed Damlu meşin yuvarlağı bacaklarının arasından kaçırdı ancak topun çizgiyi geçmesine izin vermedi.Beşiktaş, ilk yarının son 20 dakikasında yine kontrolü bırakmadı ancak pozisyon bulamadı. Yeni Malatyaspor maçın ilk yarısını şut bile deneyemeden bitirdi.Beşiktaş, ikinci yarıya da baskılı başladı. Sağlı sollu ortalarla Malatyaspor savunmasını zorlayan Beşiktaş, 55. dakikada golü buldu.Oğuzhan Özyakup'un pasıyla ceza alanında sol çaprazda topla buluşan Rachid Ghezzal bekletmeden ortasını yaptı. Pozisyonu iyi takip eden Cyle Larin yakın mesafeden gelişine yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı Abdulsamed Damlu'nun solundan ağlarla buluşturmayı başardı.Beşiktaş, golden sonra da oyunun kontrolünü tutmayı başardı. Konuk ekip hücumu daha fazla düşünse de Beşiktaş'a karşı organize atak yapmakta güçlük çekti. Sık sık pas hataları yapan Malatyaspor, kalesinde tehlikeler yaşamaya devam etti.Sergen Yalçın, 70'te oyuna ilk müdahalesini yaptı ve Oğuzhan yerine Mensah oyuna girdi. Malatyaspor'da ise 1 dakika sonra 3 değişiklik birden gerçekleşti. Ahmed Ildız, Acquah ve Kubilay kenara gelirken Lukoki, Fofana ve Olcay oyuna girdi.Beşiktaş, 74'te Aboubakar ile çok net bir gol fırsatından yararlanamadı. Rachid Ghezzal'ın ara pasıyla ceza alanında topla buluşan Vincent Aboubakar'ın karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta top kalenin üstünden farklı şekilde auta çıktı.Maçın son 15 dakikasında Yeni Malatyaspor çok oyuncuyla gol arasa da Beşiktaş savunmasını geçemedi. Beşiktaş ise zaman zaman tehlikeli ataklar yapsa da farkı artıramadı.Beşiktaş, Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup ederek üst üste ikinci galibiyetini elde etti.16. dakikada soldan ceza sahasına giren Larin'in vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.24. dakikada Dorukhan Toköz'ün sağdan ortaladığı topa altıpas önünde Aboubakar vurdu ancak araya giren savunmaya çarpan meşin yuvarlak kornere gitti.25. dakikada ceza sahası içinde topu önünde bulan Aboubakar'ın sert şutunda kaleci Abdulsamed Damlu meşin yuvarlağı bacaklarının arasından kaçırdı ancak topun çizgiyi geçmesine izin vermedi.29. dakikada hızlı gelişen Beşiktaş atağında Aboubakar'ın pası sonrası sağdan ceza sahasına giren Ghezzal'ın vuruşunda meşin yuvarlak uzak direğin yanından auta gitti.48. dakikada Oğuzhan Özyakup'un ceza sahası içinde yaptığı vuruşta kaleci meşin yuvarlağı kornere çeldi.58. dakikada Yeni Malatyaspor gole yaklaştı. Cueva'nın kaleyi cepheden gören bir noktadan kullandığı serbest vuruşta kaleye giden topu Ersin Destanoğlu kornere çeldi.68. dakikada Rosier'in sağdan ortasında Aboubakar arka direkte topa kafayla vurdu, meşin yuvarlak kalecide kaldı.74. dakikada Ghezzal'ın şutunda topu bir anda altıpasta önünde bulan Aboubakar bir anda kaleciyle karış karşıya kaldı. Siyah-beyazlı oyuncunun vuruşunda top üstten auta gitti.90+3. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Güven Yalçın'ın sol çaprazdan şutunda meşin yuvarlak az farka dışarı çıktı.: Vodafone Park: Atilla Karaoğlan, Mehmet Metin, İbrahim Bozbey: Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Atiba, Ghezzal, Dorukhan Toköz (Dk. 85 Necip Uysal), Oğuzhan Özyakup (Dk. 70 Mensah), Larin, Aboubakar (Dk. 85 Güven Yalçın): Abdulsamed Damlu, Zeki Yavru, Semih Kaya, Wallace, Hafez, Ndayishimiye, Acquah (Dk. 71 Olcay Şahan), Tetteh, Ahmed Ildız (Dk. 71 Fofana), Cueva (Dk. 85 Topalli), Kubilay Kanatsızkuş (Dk. 71 Lukoki): Dk. 55 Larin (Beşiktaş): Dk. 59 Ghezzal, Dk. 66 Atiba, Dk. 90+2 Larin (Beşiktaş)