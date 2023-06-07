Beşiktaş, Konyaspor'un yıldızını gözüne kestirdi

Orta saha rotasyonunu genişletmek isteyen Beşiktaş, Konyaspor'da bu sezon gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken Bruno Paz ile ilgileniyor.
Şenol Güneş'in teknik direktörlük görevini devralmasıyla müthiş bir ivme yakalayan Beşiktaş, önümüzdeki sezon için transfer çalışmalarına başladı.
Portekiz basınından Record'un haberine göre; Beşiktaş, bu sezon Konyaspor'da forma giyen Bruno Paz ile ilgileniyor. Oyuncuya yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre siyah-beyazlılar, bu sezon Sporting Lizbon'dan Anadolu temsilcisine gelen oyuncuyu listesine aldı.
Haberde Beşiktaş'ın pek çok farklı pozisyonda oynayabilecek bir isim aradığı belirtilirken, Angolalı futbolcunun sağ bek ve merkez orta saha pozisyonlarında aynı seviyede oynayabildiği bildirildi. Kartal'ın bu transfer için yakın zamanda yeşil-beyazlıların kapısını çalabileceği yorumları yapıldı.
Portekiz Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde forma giyen ve Sporting Lizbon altyapısından yetişen 25 yaşındaki oyuncu daha sonrasında ise milli takım tercihini Angola'dan yana kullanmıştı.
GALATASARAY MAÇINDA DİKKATLERİ ÇEKTİ
Bruno Paz, bu sezon Konyaspor formasıyla 32 maça çıkarken, 1 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi. Ön libero pozisyonunda forma giyen oyuncu bu sezon takımının Galatasaray'ı 2-1 yendiği maçta yaptığı 2 asistle dikkatleri üzerine çekmişti.
Başarılı oyuncunun sözleşmenin önümüzdeki sezon sona ereceği ve Beşiktaş'a olası bir transferinin kariyerini canlandırmak adına altın bir fırsat olabileceği ifade edildi.
Şenol Güneş'in teknik direktörlük görevini devralmasıyla müthiş bir ivme yakalayan Beşiktaş, önümüzdeki sezon için transfer çalışmalarına başladı.
Portekiz basınından Record'un haberine göre; Beşiktaş, bu sezon Konyaspor'da forma giyen Bruno Paz ile ilgileniyor. Oyuncuya yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre siyah-beyazlılar, bu sezon Sporting Lizbon'dan Anadolu temsilcisine gelen oyuncuyu listesine aldı.
Haberde Beşiktaş'ın pek çok farklı pozisyonda oynayabilecek bir isim aradığı belirtilirken, Angolalı futbolcunun sağ bek ve merkez orta saha pozisyonlarında aynı seviyede oynayabildiği bildirildi. Kartal'ın bu transfer için yakın zamanda yeşil-beyazlıların kapısını çalabileceği yorumları yapıldı.
Portekiz Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde forma giyen ve Sporting Lizbon altyapısından yetişen 25 yaşındaki oyuncu daha sonrasında ise milli takım tercihini Angola'dan yana kullanmıştı.
GALATASARAY MAÇINDA DİKKATLERİ ÇEKTİ
Bruno Paz, bu sezon Konyaspor formasıyla 32 maça çıkarken, 1 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi. Ön libero pozisyonunda forma giyen oyuncu bu sezon takımının Galatasaray'ı 2-1 yendiği maçta yaptığı 2 asistle dikkatleri üzerine çekmişti.
Başarılı oyuncunun sözleşmenin önümüzdeki sezon sona ereceği ve Beşiktaş'a olası bir transferinin kariyerini canlandırmak adına altın bir fırsat olabileceği ifade edildi.
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