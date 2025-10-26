Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi.
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadele, 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
Beşiktaş'a galibiyeti getiren golü, 5. dakikada Cengiz Ünder kaydetti. Beşiktaş'ta Tammy Abraham, 32. dakikadada penaltı kaçırırken; Kasımpaşa'ya beraberliği getiren golü, 33. dakikada Clauido Winck kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Beşiktaş, puanını 17'ye yükseltti ve maç fazlasıyla 4. sıraya yerleşti. 10 puana ulaşan Kasımpaşa ise 12. sırada konumlandı.
Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, Fenerbahçe'yi konuk edecek. Kasımpaşa ise deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak.
BEŞİKTAŞ GOLLE BAŞLADI
Karşılaşmanın 5. dakikasında gelişen Beşiktaş atağında El Bilal Toure rakiplerinden sıyrılarak sol kanattan ceza sahasına girdi ve Cerny'ye pasını verdi. Cerny'nin uzak direkte yolladığı topa Cengiz dokundu ve Beşiktaş 1-0 öne geçti!
EL BILAL TOURE MAÇ SIRASINDA SOYUNMA ODASINA GİTTİ
Maçın 16. dakikasında Beşiktaş'ta El Bilal Toure soyunma odasına koşarak gitti. Beşiktaş sahada 10 kişi kaldı. Oyuncunun bir pozisyonda kasığına gelen top nedeniyle soyunma odasına gittiği öğrenildi. El Bilal Toure bir süre sonra sahaya döndü.
KASIMPAŞA ETKİLİ GELDİ
Mücadelenin 17. dakikasında kullanılan köşe vuruşunda Kasımpaşa'da Baldursson, savunmanın uzaklaştırdığı topu alarak şutunu çekti, Ersin uzanarak topu kurtardı.
ERSİN DESTANOĞLU KURTARDI
Maçta dakikalar 26'yı gösterirken Kasımpaşa'nın kullandığı kornerde savunmadan gelen Szalai'nin kafa vuruşunu kaleci Ersin, üzerine gelen topu kurtardı.
DİREKTEN DÖNDÜ
Maçın 27. dakikasında ise Beşiktaş atağında sağ kanatta Gökhan'ın pasıyla topu alan Cerny ceza sahasına girdi, sol ayağıyla yakın direğe yaptığı vuruş direkten geri döndü!
ABRAHAM PENALTI KAÇIRDI!
Beşiktaş'ta Tammy Abraham ceza sahası içinde yerde kaldı ve hakem penaltı verdi. 32. dakikada topun başına geçen Abraham'ın penaltısını kaleci ayaklarıyla kurtardı!
PENALTI DÖNÜŞÜ KASIMPAŞA ATTI
Dakikalar 33'ü göstediğinde ise penaltı dönüşünde Kasımpaşa'nın hızlı atağında Frimpong'un sol kanattan yaptığı ortaya Winck kafa ile vurdu ve skora eşitlik geldi.
PENALTI VAR'DAN DÖNDÜ
Karşılaşmada 37. dakikada Kasımpaşa Diabate'nin ceza sahası içinde Rıdvan'ın müdahalesiyle penaltı kazandı. Ancak VAR'ın devreye girmesiyle penaltı kararı iptal edildi.
RIDVAN VURDU, DİREKTEN DÖNDÜ
Maçın 56. dakikasında Beşiktaş atağında sağ kanattan uzak kale direğine doğru Cengiz'in yaptığı ortaya Rıdvan vurdu ama top direkten oyun alanına geri döndü!
BEŞİKTAŞ'TA NET POZİSYON KAÇTI
Karşılaşmanın 61. dakikasında Beşiktaş atağında Orkun'un uzak kaleye doğru yaptığı ortaya müsait pozisyonda Toure vurdu, top direğin yanından auta gitti.
SERGEN YALÇIN'DAN İKİ DEĞİŞİKLİK
Kasımpaşa'ya konuk olan Beşiktaş'ın 52 yaşındaki teknik direktörü Sergen Yalçın, son oynanan TÜMOSAN Konyaspor maçına göre 5 değişiklik yaptı.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki karşılaşmada siyah-beyazlı futbol takımı Ersin Destanoğlu, Gökhan Sazdağı, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Wilfred Ndidi, Orkun Kökçü, Cengiz Ünder, Vaclav Cerny, El Bilal Toure ve Tammy Abraham ilk 11'iyle sahada yer aldı.
Beşiktaş'ta yedek kulübesinde ise Mert Günok, Gabriel Paulista, Milot Rashica, Salih Uçan, Felix Uduokhai, Kartal Kayra Yılmaz, Taylan Bulut, Jota Silva, David Jurasek ve Mustafa Hekimoğlu forma bekledi.
Sergen Yalçın, Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Konyaspor ile deplasmanda oynanan ve 2-0 kazanılan karşılaşmaya göre ilk 11'de 5 değişikliğe gitti.
Tecrübeli teknik adam, statü gereği Konyaspor'a karşı mücadele edemeyen Gökhan Sazdağı'nı, Taylan Bulut'un yerine 11'de görevlendirdi. Sergen Yalçın, aynı maçta görev yapan Paulista'yı kulübeye çekerken Djalo'ya formayı teslim etti. Deneyimli çalıştırıcı, hücumda Rafa Silva, Rashica ve Devrim Şahin'in yerine Cengiz Ünder, Vaclav Cerny ve El Bilal Toure'yi sahaya sürdü.
Siyah-beyazlılarda Rafa Silva sakatlığı, Devrim ise teknik ekibin kararıyla kadroda yer almadı. Rashica ise yedek kulübesinde yer aldı.
TOURE, 2 MAÇ SONRA FORMAYI KAPTI
Beşiktaş'ta El Bilal Toure, Süper Lig'de 2 karşılaşma sonra forma giydi.
Ligde sonra olarak Galatasaray derbisinde görev yapan Malili futbolcu, Gençlerbirliği karşısında sakatlığı, Konyaspor önünde ise statü gereği formasından uzak kaldı.
Kasımpaşa mücadelesine ilk 11'de başlayan Toure, iki maçlık ara sonrasında formasına kavuştu.
GÖKHAN SAZDAĞI DÖNDÜ
Beşiktaş'ta son iki maçta formasından uzak kalan 31 yaşındaki sağ bek Gökhan Sazdağı, Kasımpaşa karşılaşmasında formasına kavuştu.
Tecrübeli oyuncu, ligde oynanan Gençlerbirliği mücadelesinde sarı kart cezasından, Konyaspor erteleme maçında ise statüden dolayı forma giyemedi.
Teknik direktör Sergen Yalçın, deneyimli futbolcuyu lacivert-beyazlı ekibe karşı ilk 11'de sahaya sürdü.
RAFA SILVA, 32 MAÇ SONRA KADRODA YOK
Sakatlığı nedeniyle Kasımpaşa karşılaşmasının kadrosunda yer almayan Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Rafa Silva, 32 maç sonra formasından uzak kaldı.
Geçen sezon ligde oynanan 36 maçın 35'inde görev yapan 32 yaşındaki futbolcu, sarı kart cezasından dolayı Sivasspor deplasmanında görev yapamamıştı.
Rafa Silva, 8 Şubat tarihinden bu yana Beşiktaş'ın Süper Lig, Türkiye Kupası ve Avrupa macerasında aralıksız 32 mücadelede forma giydi.
Portekizli hücum oyuncusu, yaşadığı sakatlık nedeniyle Kasımpaşa maçının kadrosuna yer alamadı.
KALEYİ YİNE ERSİN KORUDU
Beşiktaş'ta Kasımpaşa maçında kaleyi yine Ersin Destanoğlu korudu.
Son haftalarda performansı siyah-beyazlı taraftarlar tarafından tartışılan tecrübeli file bekçisi Mert Günok, Konyaspor maçının ardından Kasımpaşa karşısında da yedek soyundu.
Ersin Destanoğlu, bu sezon ikinci kez formanın sahibi oldu.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
5. dakikada Beşiktaş öne geçti. Ceza sahası sol çaprazından Cerny'nin yerden kaleye çektiği şutta top altıpasın sağındaki Cengiz Ünder'e pas oldu. Oyuncunun dar açıdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.
12. dakikada Cengiz Ünder'in ara pasına hareketlenen Abraham'ın ceza sahasından yaptığı vuruşta kaleci Gianniotis'ten seken top Opoku'ya çarptı ve kaleye yöneldi. Opoku, pozisyonun devamında meşin yuvarlağın son anda kaleye girmesine izin vermedi.
26. dakikada sağdan kullanılan kornerde iyi yükselen Szalai'nin altıpas içinden yaptığı kafa vuruşunda top kaleci Ersin Destanoğlu'nda kaldı.
27. dakikada Cerny'nin ceza sahası sağ çaprazından savunmaya rağmen yerden çektiği şutta top yan direkten oyun alanına döndü.
31. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Cerny'nin ara pasıyla ceza sahasına sol çaprazdan giren Abraham, Opoku'nun müdahalesiyle yerde kalırken hakem Adnan Deniz Kayatepe beyaz noktayı gösterdi.
32. dakikada Abraham'ın kalenin ortasına yaptığı vuruşta kaleci Gianniotis gole izin vermedi.
33. dakikada Kasımpaşa beraberliği yakaladı. Frimpong'un sol çizgiden ceza sahasına yaptığı ortaya arka direkte iyi yükselen Winck'in kafa vuruşunda top Ersin Destanoğlu'nun müdahalesine rağmen ağlara gitti: 1-1.
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
49. dakikada Espinoza'nın sağdan ceza sahası içine yaptığı ortada Szalai'nin kafa vuruşunu kaleci Ersin Destanoğlu uzanarak topu çelmeyi başardı.
57. dakikada Cengiz Ünder'in sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya arka direkte son anda dokunan Rıdvan Yılmaz'ın şutunda top yan direkten döndü.
61. dakikada sağdan Orkun Kökçü'nün arka direğe yaptığı ortada müsait durumdaki Toure'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.
69. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Toure'nin yerden şutunda kaleci Gianniotis, meşin yuvarlağı ayaklarıyla çıkardı.
79. dakikada Beşiktaş net golü kaçırdı. Orkun Kökçü'nün sağ kanattan kullandığı frikikte arka direkte altıpas içindeki Toure, uygun durumda topu üstten dışarı gönderdi.
80. dakikada Rıdvan Yılmaz'ın sol kanattan kale önüne ortasında Rashica'nın şutunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.
90+1. dakikada Mustafa Hekimoğlu'nun pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Jota Silva'nın şutunda kaleci Gianniotis üzerine gelen topu çıkardı.
90+3. dakikada Gueye'nin ceza sahası sol çaprazından arka direğe yaptığı ortada Jota Silva'nın ters kafa vuruşunda kaleci Ersin Destanoğlu son anda topun ağlarla buluşmasını engelledi.
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Esat Sancaktar, Bilal Gölen
Kasımpaşa: Gianniotis, Espinoza, Opoku, Szalai, Winck (Dk. 90+4 Arous), Baldursson, Cafu (Dk. 66 Cem Üstündağ), Frimpong, Diabate (Dk. 84 Ali Yavuz Kol), Fall (Dk. 90+4 Emre Taşdemir), Kubilay Kanatsızkuş (Dk. 66 Gueye)
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Gökhan Sazdağı, Djalo, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Ndidi, Orkun Kökçü, Cengiz Ünder (Dk. 75 Rashica), Cerny (Dk. 84 Mustafa Hekimoğlu), Toure, Abraham (Dk. 75 Jota Silva)
Goller: Dk. 5 Cengiz Ünder (Beşiktaş), Dk. 33 Winck (Kasımpaşa)
Sarı kartlar: Dk. 37 Cengiz Ünder, Dk. 74 Emirhan Topçu (Beşiktaş), Dk. 88 Espinoza (Kasımpaşa)
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadele, 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
Beşiktaş'a galibiyeti getiren golü, 5. dakikada Cengiz Ünder kaydetti. Beşiktaş'ta Tammy Abraham, 32. dakikadada penaltı kaçırırken; Kasımpaşa'ya beraberliği getiren golü, 33. dakikada Clauido Winck kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Beşiktaş, puanını 17'ye yükseltti ve maç fazlasıyla 4. sıraya yerleşti. 10 puana ulaşan Kasımpaşa ise 12. sırada konumlandı.
Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, Fenerbahçe'yi konuk edecek. Kasımpaşa ise deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak.
BEŞİKTAŞ GOLLE BAŞLADI
Karşılaşmanın 5. dakikasında gelişen Beşiktaş atağında El Bilal Toure rakiplerinden sıyrılarak sol kanattan ceza sahasına girdi ve Cerny'ye pasını verdi. Cerny'nin uzak direkte yolladığı topa Cengiz dokundu ve Beşiktaş 1-0 öne geçti!
EL BILAL TOURE MAÇ SIRASINDA SOYUNMA ODASINA GİTTİ
Maçın 16. dakikasında Beşiktaş'ta El Bilal Toure soyunma odasına koşarak gitti. Beşiktaş sahada 10 kişi kaldı. Oyuncunun bir pozisyonda kasığına gelen top nedeniyle soyunma odasına gittiği öğrenildi. El Bilal Toure bir süre sonra sahaya döndü.
KASIMPAŞA ETKİLİ GELDİ
Mücadelenin 17. dakikasında kullanılan köşe vuruşunda Kasımpaşa'da Baldursson, savunmanın uzaklaştırdığı topu alarak şutunu çekti, Ersin uzanarak topu kurtardı.
ERSİN DESTANOĞLU KURTARDI
Maçta dakikalar 26'yı gösterirken Kasımpaşa'nın kullandığı kornerde savunmadan gelen Szalai'nin kafa vuruşunu kaleci Ersin, üzerine gelen topu kurtardı.
DİREKTEN DÖNDÜ
Maçın 27. dakikasında ise Beşiktaş atağında sağ kanatta Gökhan'ın pasıyla topu alan Cerny ceza sahasına girdi, sol ayağıyla yakın direğe yaptığı vuruş direkten geri döndü!
ABRAHAM PENALTI KAÇIRDI!
Beşiktaş'ta Tammy Abraham ceza sahası içinde yerde kaldı ve hakem penaltı verdi. 32. dakikada topun başına geçen Abraham'ın penaltısını kaleci ayaklarıyla kurtardı!
PENALTI DÖNÜŞÜ KASIMPAŞA ATTI
Dakikalar 33'ü göstediğinde ise penaltı dönüşünde Kasımpaşa'nın hızlı atağında Frimpong'un sol kanattan yaptığı ortaya Winck kafa ile vurdu ve skora eşitlik geldi.
PENALTI VAR'DAN DÖNDÜ
Karşılaşmada 37. dakikada Kasımpaşa Diabate'nin ceza sahası içinde Rıdvan'ın müdahalesiyle penaltı kazandı. Ancak VAR'ın devreye girmesiyle penaltı kararı iptal edildi.
RIDVAN VURDU, DİREKTEN DÖNDÜ
Maçın 56. dakikasında Beşiktaş atağında sağ kanattan uzak kale direğine doğru Cengiz'in yaptığı ortaya Rıdvan vurdu ama top direkten oyun alanına geri döndü!
BEŞİKTAŞ'TA NET POZİSYON KAÇTI
Karşılaşmanın 61. dakikasında Beşiktaş atağında Orkun'un uzak kaleye doğru yaptığı ortaya müsait pozisyonda Toure vurdu, top direğin yanından auta gitti.
SERGEN YALÇIN'DAN İKİ DEĞİŞİKLİK
Kasımpaşa'ya konuk olan Beşiktaş'ın 52 yaşındaki teknik direktörü Sergen Yalçın, son oynanan TÜMOSAN Konyaspor maçına göre 5 değişiklik yaptı.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki karşılaşmada siyah-beyazlı futbol takımı Ersin Destanoğlu, Gökhan Sazdağı, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Wilfred Ndidi, Orkun Kökçü, Cengiz Ünder, Vaclav Cerny, El Bilal Toure ve Tammy Abraham ilk 11'iyle sahada yer aldı.
Beşiktaş'ta yedek kulübesinde ise Mert Günok, Gabriel Paulista, Milot Rashica, Salih Uçan, Felix Uduokhai, Kartal Kayra Yılmaz, Taylan Bulut, Jota Silva, David Jurasek ve Mustafa Hekimoğlu forma bekledi.
Sergen Yalçın, Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Konyaspor ile deplasmanda oynanan ve 2-0 kazanılan karşılaşmaya göre ilk 11'de 5 değişikliğe gitti.
Tecrübeli teknik adam, statü gereği Konyaspor'a karşı mücadele edemeyen Gökhan Sazdağı'nı, Taylan Bulut'un yerine 11'de görevlendirdi. Sergen Yalçın, aynı maçta görev yapan Paulista'yı kulübeye çekerken Djalo'ya formayı teslim etti. Deneyimli çalıştırıcı, hücumda Rafa Silva, Rashica ve Devrim Şahin'in yerine Cengiz Ünder, Vaclav Cerny ve El Bilal Toure'yi sahaya sürdü.
Siyah-beyazlılarda Rafa Silva sakatlığı, Devrim ise teknik ekibin kararıyla kadroda yer almadı. Rashica ise yedek kulübesinde yer aldı.
TOURE, 2 MAÇ SONRA FORMAYI KAPTI
Beşiktaş'ta El Bilal Toure, Süper Lig'de 2 karşılaşma sonra forma giydi.
Ligde sonra olarak Galatasaray derbisinde görev yapan Malili futbolcu, Gençlerbirliği karşısında sakatlığı, Konyaspor önünde ise statü gereği formasından uzak kaldı.
Kasımpaşa mücadelesine ilk 11'de başlayan Toure, iki maçlık ara sonrasında formasına kavuştu.
GÖKHAN SAZDAĞI DÖNDÜ
Beşiktaş'ta son iki maçta formasından uzak kalan 31 yaşındaki sağ bek Gökhan Sazdağı, Kasımpaşa karşılaşmasında formasına kavuştu.
Tecrübeli oyuncu, ligde oynanan Gençlerbirliği mücadelesinde sarı kart cezasından, Konyaspor erteleme maçında ise statüden dolayı forma giyemedi.
Teknik direktör Sergen Yalçın, deneyimli futbolcuyu lacivert-beyazlı ekibe karşı ilk 11'de sahaya sürdü.
RAFA SILVA, 32 MAÇ SONRA KADRODA YOK
Sakatlığı nedeniyle Kasımpaşa karşılaşmasının kadrosunda yer almayan Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Rafa Silva, 32 maç sonra formasından uzak kaldı.
Geçen sezon ligde oynanan 36 maçın 35'inde görev yapan 32 yaşındaki futbolcu, sarı kart cezasından dolayı Sivasspor deplasmanında görev yapamamıştı.
Rafa Silva, 8 Şubat tarihinden bu yana Beşiktaş'ın Süper Lig, Türkiye Kupası ve Avrupa macerasında aralıksız 32 mücadelede forma giydi.
Portekizli hücum oyuncusu, yaşadığı sakatlık nedeniyle Kasımpaşa maçının kadrosuna yer alamadı.
KALEYİ YİNE ERSİN KORUDU
Beşiktaş'ta Kasımpaşa maçında kaleyi yine Ersin Destanoğlu korudu.
Son haftalarda performansı siyah-beyazlı taraftarlar tarafından tartışılan tecrübeli file bekçisi Mert Günok, Konyaspor maçının ardından Kasımpaşa karşısında da yedek soyundu.
Ersin Destanoğlu, bu sezon ikinci kez formanın sahibi oldu.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
5. dakikada Beşiktaş öne geçti. Ceza sahası sol çaprazından Cerny'nin yerden kaleye çektiği şutta top altıpasın sağındaki Cengiz Ünder'e pas oldu. Oyuncunun dar açıdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.
12. dakikada Cengiz Ünder'in ara pasına hareketlenen Abraham'ın ceza sahasından yaptığı vuruşta kaleci Gianniotis'ten seken top Opoku'ya çarptı ve kaleye yöneldi. Opoku, pozisyonun devamında meşin yuvarlağın son anda kaleye girmesine izin vermedi.
26. dakikada sağdan kullanılan kornerde iyi yükselen Szalai'nin altıpas içinden yaptığı kafa vuruşunda top kaleci Ersin Destanoğlu'nda kaldı.
27. dakikada Cerny'nin ceza sahası sağ çaprazından savunmaya rağmen yerden çektiği şutta top yan direkten oyun alanına döndü.
31. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Cerny'nin ara pasıyla ceza sahasına sol çaprazdan giren Abraham, Opoku'nun müdahalesiyle yerde kalırken hakem Adnan Deniz Kayatepe beyaz noktayı gösterdi.
32. dakikada Abraham'ın kalenin ortasına yaptığı vuruşta kaleci Gianniotis gole izin vermedi.
33. dakikada Kasımpaşa beraberliği yakaladı. Frimpong'un sol çizgiden ceza sahasına yaptığı ortaya arka direkte iyi yükselen Winck'in kafa vuruşunda top Ersin Destanoğlu'nun müdahalesine rağmen ağlara gitti: 1-1.
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
49. dakikada Espinoza'nın sağdan ceza sahası içine yaptığı ortada Szalai'nin kafa vuruşunu kaleci Ersin Destanoğlu uzanarak topu çelmeyi başardı.
57. dakikada Cengiz Ünder'in sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya arka direkte son anda dokunan Rıdvan Yılmaz'ın şutunda top yan direkten döndü.
61. dakikada sağdan Orkun Kökçü'nün arka direğe yaptığı ortada müsait durumdaki Toure'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.
69. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Toure'nin yerden şutunda kaleci Gianniotis, meşin yuvarlağı ayaklarıyla çıkardı.
79. dakikada Beşiktaş net golü kaçırdı. Orkun Kökçü'nün sağ kanattan kullandığı frikikte arka direkte altıpas içindeki Toure, uygun durumda topu üstten dışarı gönderdi.
80. dakikada Rıdvan Yılmaz'ın sol kanattan kale önüne ortasında Rashica'nın şutunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.
90+1. dakikada Mustafa Hekimoğlu'nun pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Jota Silva'nın şutunda kaleci Gianniotis üzerine gelen topu çıkardı.
90+3. dakikada Gueye'nin ceza sahası sol çaprazından arka direğe yaptığı ortada Jota Silva'nın ters kafa vuruşunda kaleci Ersin Destanoğlu son anda topun ağlarla buluşmasını engelledi.
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Esat Sancaktar, Bilal Gölen
Kasımpaşa: Gianniotis, Espinoza, Opoku, Szalai, Winck (Dk. 90+4 Arous), Baldursson, Cafu (Dk. 66 Cem Üstündağ), Frimpong, Diabate (Dk. 84 Ali Yavuz Kol), Fall (Dk. 90+4 Emre Taşdemir), Kubilay Kanatsızkuş (Dk. 66 Gueye)
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Gökhan Sazdağı, Djalo, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Ndidi, Orkun Kökçü, Cengiz Ünder (Dk. 75 Rashica), Cerny (Dk. 84 Mustafa Hekimoğlu), Toure, Abraham (Dk. 75 Jota Silva)
Goller: Dk. 5 Cengiz Ünder (Beşiktaş), Dk. 33 Winck (Kasımpaşa)
Sarı kartlar: Dk. 37 Cengiz Ünder, Dk. 74 Emirhan Topçu (Beşiktaş), Dk. 88 Espinoza (Kasımpaşa)