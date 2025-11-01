Beşiktaş, kalesini kapatamıyor

Süper Lig'de Fenerbahçe ile karşılaşacak Beşiktaş, ligde bu sezon oynadığı 10 maçın 8'inde topun fileleriyle buluşmasını önleyemedi.
Siyah-beyazlılar, bu sezon sadece Kayserispor ve Konyaspor ile oynadığı erteleme mücadelelerinde kalesini gole kapattı. Beşiktaş, söz konusu maçlarda sırasıyla rakiplerini 4-0 ve 2-0 yenmeyi başardı.
Öte yandan Avrupa kupalarına erken veda eden siyah-beyazlı takım, oynadığı 6 eleme maçında da rakiplerinin gol sevincini engelleyemedi.
