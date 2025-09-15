Beşiktaş kalesini gole kapatamıyor!

Beşiktaş, yeni sezonda kalesini gole kapatma sıkıntısı yaşıyor.
Sadece hazırlık maçında St. Pölten karşılaşmasında kalesini gole kapatabilen Siyah-beyazlılar, 12 maçın tamamında kalesinde gol gördü.
21 gol yiyen Beşiktaş'ta, bu gollerin 12'si duran toplardan gelmesi dikkat çekiyor.
Sadece hazırlık maçında St. Pölten karşılaşmasında kalesini gole kapatabilen Siyah-beyazlılar, 12 maçın tamamında kalesinde gol gördü.
21 gol yiyen Beşiktaş'ta, bu gollerin 12'si duran toplardan gelmesi dikkat çekiyor.