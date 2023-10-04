Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'nda medya günü düzenlendi

Beşiktaş United Payment Kadın Futbol Takımı'nda medya günü gerçekleştirildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'nda medya günü düzenlendi
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04 Ekim 2023 16:35
Beşiktaş United Payment Kadın Futbol Takımı'nda 2023-2024 sezonu için medya günü düzenlendi.

Beşiktaş Fulya Hakkı Yeten Tesisleri'nde düzenlenen organizasyona Futbol AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Fidan, teknik kadro ve futbolcular katıldı.

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Suat Okyar ve oyuncular, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Doğuş Gold Gaziantep Asya Spor ile 8 Ekim Pazar günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıkları sırasında basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Medya günü toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

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