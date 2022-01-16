Beşiktaş, Josef ile 1 yıl daha!

Beşiktaş formasıyla bu sezon 25 maç barajını aşan Josef de Souza'nın kontratındaki artı bir yıllık opsiyon an itibarıyla devreye girdi. Kartal'ın orta sahadaki dinamosu, 2022-23 sezonunun sonuna kadar Siyah-Beyazlılar'da olacak.
Kara Kartal'ın yıldız orta sahası Josef de Souza, hem ortaya koyduğu etkili performans hem de takımına kattığı psikolojik güç ve liderlik özelliğiyle kısa sürede Siyah-Beyazlı taraftarları memnun etmişti.
Bu sezon Süper Lig'de 19 maça çıkıp 3 gollük performans ortaya koyan 32 yaşındaki futbolcu, dönem bitimini beklemeden kendi kontratını kendisi uzattı. Başarılı futbolcu, bu sezon 26 maça çıkarak kontratındaki 25 mücadelelik opsiyonu karşıladı ve 1 yıl daha Kara Kartal'da kalmayı garantiledi.
Josef, 2022-23 sezonunun sonuna kadar Beşiktaş forması giyecek.
Güncel piyasa değeri 5.5 milyon Euro olan Sambacı, 3 kez de Brezilya Milli Takım forması giydi.
Kara Kartal'ın yıldız orta sahası Josef de Souza, hem ortaya koyduğu etkili performans hem de takımına kattığı psikolojik güç ve liderlik özelliğiyle kısa sürede Siyah-Beyazlı taraftarları memnun etmişti.
Bu sezon Süper Lig'de 19 maça çıkıp 3 gollük performans ortaya koyan 32 yaşındaki futbolcu, dönem bitimini beklemeden kendi kontratını kendisi uzattı. Başarılı futbolcu, bu sezon 26 maça çıkarak kontratındaki 25 mücadelelik opsiyonu karşıladı ve 1 yıl daha Kara Kartal'da kalmayı garantiledi.
Josef, 2022-23 sezonunun sonuna kadar Beşiktaş forması giyecek.
Güncel piyasa değeri 5.5 milyon Euro olan Sambacı, 3 kez de Brezilya Milli Takım forması giydi.