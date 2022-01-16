Beşiktaş, Josef ile 1 yıl daha!

Beşiktaş formasıyla bu sezon 25 maç barajını aşan Josef de Souza'nın kontratındaki artı bir yıllık opsiyon an itibarıyla devreye girdi. Kartal'ın orta sahadaki dinamosu, 2022-23 sezonunun sonuna kadar Siyah-Beyazlılar'da olacak.



Kara Kartal'ın yıldız orta sahası Josef de Souza, hem ortaya koyduğu etkili performans hem de takımına kattığı psikolojik güç ve liderlik özelliğiyle kısa sürede Siyah-Beyazlı taraftarları memnun etmişti.



Bu sezon Süper Lig'de 19 maça çıkıp 3 gollük performans ortaya koyan 32 yaşındaki futbolcu, dönem bitimini beklemeden kendi kontratını kendisi uzattı. Başarılı futbolcu, bu sezon 26 maça çıkarak kontratındaki 25 mücadelelik opsiyonu karşıladı ve 1 yıl daha Kara Kartal'da kalmayı garantiledi.



Josef, 2022-23 sezonunun sonuna kadar Beşiktaş forması giyecek.



Güncel piyasa değeri 5.5 milyon Euro olan Sambacı, 3 kez de Brezilya Milli Takım forması giydi.







