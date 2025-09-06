06 Eylül
Letonya-Sırbistan
16:00
06 Eylül
Ermenistan-Portekiz
19:00
06 Eylül
İngiltere-Andora
19:00
06 Eylül
İrlanda-Macaristan
21:45
06 Eylül
Avusturya-Güney Kıbrıs
21:45
06 Eylül
San Marino-Bosna Hersek
21:45
06 Eylül
Nijerya-Ruanda
19:00
06 Eylül
Estoril-Santa Clara
22:30
06 Eylül
Bolton Wanderers-AFC Wimbledon
17:00
06 Eylül
Doncaster Rovers-Bradford City
17:00
06 Eylül
Huddersfield -Peterborough
17:00
06 Eylül
Lincoln City-Wigan Athletic
17:00
06 Eylül
Plymouth Argyle-Stockport County
17:00
06 Eylül
Port Vale-Leyton Orient
17:00
06 Eylül
Reading-Northampton Town
0-0ERT
06 Eylül
Rotherham United-Exeter City
17:00
06 Eylül
Stevenage-Barnsley
0-0ERT
06 Eylül
Wycombe Wanderers-Mansfield Town
17:00
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45

Beşiktaş, İsmail Yüksek'in peşinde!

Beşiktaş, Fenerbahçe forması giyen milli futbolcu İsmail Yüksek'i kadrosuna katmak istiyor.

Sergen Yalçın'ın takımın başına gelmesiyle transferde yeni isimlere yönelen Beşiktaş'ta gündeme sürpriz bir isim geldi.

Beşiktaş orta saha transferi için rotasını Süper Lig'e çevirdi.

İSMAİL YÜKSEK HAMLESİ

Siyah-Beyazlılar teknik direktör Sergen Yalçın'ın talebi doğrultusunda Fenerbahçe forması giyen İsmail Yüksek'i gündemine aldı.

Yönetimin, deneyimli hocanın kadrosunda görmeyi çok istediği 26 yaşındaki ön libero için kısa süre içinde Fenerbahçe ile görüşmelere başlayacağı da gelen haberler arasında.

SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Sarı-Lacivertli formayla 30 maça çıkıp 2 asiste imza atan deneyimli ön liberonun Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar kontratı bulunuyor.

 


 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
