Beşiktaş, İsmail Yüksek'in peşinde!

Sergen Yalçın'ın takımın başına gelmesiyle transferde yeni isimlere yönelen Beşiktaş'ta gündeme sürpriz bir isim geldi.
Beşiktaş orta saha transferi için rotasını Süper Lig'e çevirdi.
İSMAİL YÜKSEK HAMLESİ
Siyah-Beyazlılar teknik direktör Sergen Yalçın'ın talebi doğrultusunda Fenerbahçe forması giyen İsmail Yüksek'i gündemine aldı.
Yönetimin, deneyimli hocanın kadrosunda görmeyi çok istediği 26 yaşındaki ön libero için kısa süre içinde Fenerbahçe ile görüşmelere başlayacağı da gelen haberler arasında.
SEZON PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon Sarı-Lacivertli formayla 30 maça çıkıp 2 asiste imza atan deneyimli ön liberonun Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar kontratı bulunuyor.
