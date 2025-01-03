Beşiktaş'ın yüzü gülmüyor: 9'da 1!

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Rizespor ile 1-1 berabere kaldı.
Bu sonucun ardından Siyah beyazlı ekipte dikkat çeken bir istatistik ortaya çıktı.
Beşiktaş, Süper Lig'de oynadığı son 9 maçta yalnızca 1 galibiyet aldı.
Kara Kartal, bu süreçte yalnızca evinde Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti.
OCAK 2022'DEN BERİ EN UZUN SERİ
Öte yandan deplasmanda oynadığı son altı Süper Lig maçını kazanamayan Beşiktaş (4B 2M), Ocak 2022'den (8 maç) bu yana en uzun serisini yaşıyor.
Bu sonucun ardından Siyah beyazlı ekipte dikkat çeken bir istatistik ortaya çıktı.
Beşiktaş, Süper Lig'de oynadığı son 9 maçta yalnızca 1 galibiyet aldı.
Kara Kartal, bu süreçte yalnızca evinde Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti.
❌2-1 Galatasaray
❌1-3 Kasımpaşa
⭕0-0 Başakşehir
❌2-4 Göztepe
⭕1-1 Hatayspor
✅1-0 Fenerbahçe
❌2-1 Adana Demirspor
⭕1-1 Alanyaspor
⭕1-1 Rizespor
Beşiktaş, ligde oynadığı son dokuz maçta bir galibiyet aldı. pic.twitter.com/ArUmk1IVlr
— Sporx (@sporx) January 3, 2025
OCAK 2022'DEN BERİ EN UZUN SERİ
Öte yandan deplasmanda oynadığı son altı Süper Lig maçını kazanamayan Beşiktaş (4B 2M), Ocak 2022'den (8 maç) bu yana en uzun serisini yaşıyor.