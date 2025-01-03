Beşiktaş'ın yüzü gülmüyor: 9'da 1!

Beşiktaş, Süper Lig'de oynadığı son dokuz maçta bir galibiyet aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ın yüzü gülmüyor: 9'da 1!
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03 Ocak 2025 22:07
Son güncelleme 03 Ocak 2025 22:11
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Rizespor ile 1-1 berabere kaldı.

Bu sonucun ardından Siyah beyazlı ekipte dikkat çeken bir istatistik ortaya çıktı.

Beşiktaş, Süper Lig'de oynadığı son 9 maçta yalnızca 1 galibiyet aldı.

Kara Kartal, bu süreçte yalnızca evinde Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti.
OCAK 2022'DEN BERİ EN UZUN SERİ

Öte yandan deplasmanda oynadığı son altı Süper Lig maçını kazanamayan Beşiktaş (4B 2M), Ocak 2022'den (8 maç) bu yana en uzun serisini yaşıyor.

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