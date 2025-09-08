Beşiktaş'ın Yunus Emre Konak planı!

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, orta sahasını güçlendirmek için harekete geçti.
KİRALIK HAMLESİ
A Spor'un haberine göre; Beşiktaş, Brentford forması giyen 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Yunus Emre Konak'ı kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.
SİVAS'TAN TRANSFER OLDU
19 yaşındaki genç orta saha, geçtiğimiz sezon Sivasspor'dan Brentford'a 4.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.
Genç futbolcu geçtiğimiz sezon yaşadığı sakatlık sebebiyle sadece 15 maçta 298 dakika süre buldu. Yunus Emre, tendon yırtılması sebebiyle 4 ay sahalardan uzak kalmıştı.
