06 Ağustos
Kairat Almaty-Slovan Bratislava
1-0
06 Ağustos
RB Salzburg-Club Brugge
0-1
06 Ağustos
Ludogorets -Ferencvaros
0-0
06 Ağustos
Lech Poznan-FK Crvena Zvezda
1-3
06 Ağustos
Nice-Benfica
0-2
06 Ağustos
Feyenoord-Fenerbahçe
2-1

Beşiktaş'ın yeni transferi Wilfred Ndidi, İstanbul'da

Beşiktaş, orta saha transferinde anlaşma sağladığı Wilfred Ndidi, İstanbul'a geldi.

Süper Lig'in yeni sezonun başlamasına az bir süre kala Beşiktaş, orta saha transferinde anlaşma sağladığı Wilfred Ndidi'yi İstanbul'a getirdi.

Serdal Adalı yönetimi, Nijeryalı yıldız için hem kulübü Leicester City ile hem de Ndidi ile tüm şartlarda anlaşma sağladı ve pürüz kalmadı.

İSTANBUL'A GELDİ:


Siyah-beyazlıların yeni transferi Ndidi, 7 Ağustos Perşembe günü sabaha karşı 05:30'da İstanbul'a geldi.

Wilfred Ndidi'nin İstanbul'a gelişinin ardından sağlık kontrollerinden geçmesi ve sonrasında imzayı atması bekleniyor.



BEŞİKTAŞ'TAN KAP

Beşiktaş, Ndidi için Leicester City ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:

"Profesyonel Futbolcu Wilfred Onyinye Ndidi'nin transferi konusunda oyuncu ve kulübü Leicester City Football Club Limited ile görüşmelere başlanmıştır."

REAL BETIS SON ANDA TALİP OLMUŞTU

Orta sahasına Benfica'dan Orkun Kökçü'yü getiren Beşiktaş, Gedson Fernandes'in 20+7 milyon euro'ya ayrılması sonrasında Ndidi'yi takibe almıştı.

28 yaşındaki orta saha oyuncuya transferde Real Betis'in de ilgisi bulunuyordu.

İspanyol kulübü Ndidi için teklifini sundu, ancak kulübü Leicester City ile bonservis bedelinde anlaşma sağlayamadı.

Bu gelişmeler sonrası Real Betis transferden çekildi.

BEŞİKTAŞ'TAN 9.5 MİLYON EURO

Beşiktaş, Wilfired Ndidi'nin bonservisi için İngiliz ekibine 9,5 milyon euro'luk ödeme yapacak.

Siyah-beyazlılar, Nijeryalı futbolcuya da yıllık 4 milyon euro'ya yakın maaş verecek.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonda Leicester City formasıyla 30 maça çıkan Ndidi, bu karşılaşmalarda 1 gol atarken 5 de asist kaydetti.

