Beşiktaş'ın yeni transferi Amartey İstanbul'a geldi!

Beşiktaş'ın transfer için prensip anlaşmasına vardığı Daniel Amartey, İstanbul'a geldi.

, Fotoğraf; EPA
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Beşiktaş'ın yeni transferi Amartey İstanbul'a geldi!
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21 Temmuz 2023 08:45
Beşiktaş'ın anlaşma sağladığı Ganalı savunmacı Daniel Amartey İstanbul'a geldi.

Siyah beyazlıların uzun süredir pazarlıklarını yürüttüğü Amartey ile her konuda anlaşıldı ve Ganalı yıldız sabah saatlerinde İstanbul'a iniş yaptı.. Amartey gün içerisinde sağlık kontrolünden geçecek ve sonrasında resmi imzasını atacak.

2+1 YILLIK SÖZLEŞME

1 Temmuz itibariyle Leicester City'den ayrılan ve bonservisi elinde olan 28 yaşındaki Ganalı stoper, Siyah-Beyazlılar'ın 2+1 yıllık sözleşme teklifine 'evet' demişti. 

Beşiktaş'tan senelik 1.7 milyon Euro kazanacak olan tecrübeli oyuncu, sağlık kontrolü ve resmi işlemlerin ardından Almanya'daki kampa katılacak.

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