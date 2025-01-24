Beşiktaş'ın yeni scout şefi geliyor

Beşiktaş'ın anlaşma sağladığı scout şefi Eduard Graf'ın birkaç gün içerisinde İstanbul'a gelerek görevine başlaması bekleniyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ın yeni scout şefi geliyor
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24 Ocak 2025 09:41
Beşiktaş'ın yeni scout şefi kısa süre içerisinde görevine başlayacak.

Siyah-beyazlılar, bir süredir görüşme halinde olduğu Eduard Graf ile geçtiğimiz günlerde anlaşmasını sağlamış ve ekibini tamamlamasını beklemişti. Graf'ın, kendi ekibini de hazırladığı ve birkaç gün içerisinde İstanbul'a gelerek kulüpteki görevine resmen başlayacağı öğrenildi. Son olarak Borussia Dortmund'da çalışan Alman futbol adamının, Beşiktaş'a beraberinde 4 scout daha getireceği ifade edildi.

Bu arada siyah-beyazlıların, transfer çalışmalarını Eduard Graf ve teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in görüşleri doğruldusunda sürdürdükleri kaydedildi. 

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