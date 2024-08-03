Beşiktaş'ın uğuru Atatürk Olimpiyat Stadı

Beşiktaş, başarısız olarak görülen 2023-24 sezonunu iki kupa ile tamamlamayı başardı. Siyah-beyazlıların iki kupası da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda geldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ın uğuru Atatürk Olimpiyat Stadı
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03 Ağustos 2024 23:00
Beşiktaş, başarısız olarak görülen 2023-24 sezonunu iki kupa ile tamamlamayı başardı. 

2023-24 sezonu Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u Rachid Ghezzal, Salih Uçan ve Al-Musrati'nin golleriyle 3-2 mağlup eden Beşiktaş, Süper Kupa maçına çıkmaya hak kazanmıştı.

Ligde oldukça başarısız bir sezon geçiren ve beklentilerin gerisinde kalan Beşiktaş, Süper Kupa maçında ise ezeli rakibi Galatasaray'ı 5-0 gibi tarihi bir skorla mağlup etti ve 2023-24 sezonuna ait 3 kupanın 2'sini müzesine götürmeyi başardı.

UĞUR: ATATÜRK OLİMPİYAT

Beşiktaş, iki kupayı da finallerin oynandığı Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda kazanmış oldu. Öte yandan Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, kısa sürede iki kupa kazanarak başkanlık dönemine oldukça hızlı bir giriş yapmış oldu.
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