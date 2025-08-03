Beşiktaş'ın rakibi: Vitor Pereira

Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton Wanderers, Beşiktaş'ın transfer gündemindeki genç savunmacı Robert Renan'ı kadrosuna katmak istiyor.
İngiliz kulübünün başındaki Vitor Pereira ise oyuncuya transferde tam not verdi.
BEŞİKTAŞ'IN TAKİBİNDE
Beşiktaş, savunma hattını genç ve potansiyelli bir isimle güçlendirmek amacıyla Zenit'in 21 yaşındaki Brezilyalı stoperi Robert Renan'ı yakın takibe almıştı.
1.86 boyundaki Renan, yalnızca stoper olarak değil, sol bek pozisyonunda da görev yapabilen çok yönlü yapısıyla dikkat çekiyor.
Genç futbolcunun güncel piyasa değeri 7.5 milyon Euro olarak gösterilirken, Zenit ile 2028 yılına kadar kontratı bulunuyor.
PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon Suudi Pro Lig ekiplerinden Al Shabab'da kiralık olarak forma giyen Renan, 35 maça çıktı ve bu karşılaşmalarda 3 asistlik katkıda bulundu.
İngiliz kulübünün başındaki Vitor Pereira ise oyuncuya transferde tam not verdi.
BEŞİKTAŞ'IN TAKİBİNDE
Beşiktaş, savunma hattını genç ve potansiyelli bir isimle güçlendirmek amacıyla Zenit'in 21 yaşındaki Brezilyalı stoperi Robert Renan'ı yakın takibe almıştı.
1.86 boyundaki Renan, yalnızca stoper olarak değil, sol bek pozisyonunda da görev yapabilen çok yönlü yapısıyla dikkat çekiyor.
Genç futbolcunun güncel piyasa değeri 7.5 milyon Euro olarak gösterilirken, Zenit ile 2028 yılına kadar kontratı bulunuyor.
PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon Suudi Pro Lig ekiplerinden Al Shabab'da kiralık olarak forma giyen Renan, 35 maça çıktı ve bu karşılaşmalarda 3 asistlik katkıda bulundu.