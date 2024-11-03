İsveç Ligi'nde şampiyonluğunu daha önce ilan eden ve Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında karşılaşacağı Malmö, 29. haftada en yakın takipçisi Hammarby'ye konuk oldu.
Tele2 Arena'da oynanan mücadele, 2-2 berabere kaldı.
Jusef Erabi ile Nahir Besara'nın golleriyle ilk yarıyı 2-0 geride kapatan Malmö, Nils Zatterström ve Hugo Bolin'in iki dakika arayla bulduğu gollerle 1 puanı kurtardı.
Malmö, bitimi 1 hafta kalan İsveç Ligi'nde Hammarby'nin 8 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor.
BEŞİKTAŞ İLE NE ZAMAN OYNAYACAK?
Mavi-beyazlı takım, UEFA Avrupa Ligi'nde 6 Kasım Çarşamba günü İstanbul'da Beşiktaş ile karşılaşacak.
Tele2 Arena'da oynanan mücadele, 2-2 berabere kaldı.
Jusef Erabi ile Nahir Besara'nın golleriyle ilk yarıyı 2-0 geride kapatan Malmö, Nils Zatterström ve Hugo Bolin'in iki dakika arayla bulduğu gollerle 1 puanı kurtardı.
Malmö, bitimi 1 hafta kalan İsveç Ligi'nde Hammarby'nin 8 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor.
BEŞİKTAŞ İLE NE ZAMAN OYNAYACAK?
Mavi-beyazlı takım, UEFA Avrupa Ligi'nde 6 Kasım Çarşamba günü İstanbul'da Beşiktaş ile karşılaşacak.