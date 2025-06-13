Beşiktaş'ın Patrik Schick ısrarı!

Beşiktaş, golcü arayışında rotayı yeniden Patrik Schick'e çevirdi; Leverkusen'e satın alma opsiyonlu kiralama teklifi hazırlanıyor.

calendar 13 Haziran 2025 09:09 | Son Güncelleme Tarihi: 13 Haziran 2025 09:10
Haber: Sabah, Fotoğraf: X.com
Beşiktaş'ın Patrik Schick ısrarı!
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Yeni sezonda gol yollarındaki etkisizliğe çözüm arayan Beşiktaş, uzun süredir transfer gündeminde 1. sırada yer alan Çek golcü Patrik Schick için yeniden devreye girdi.

Siyah-beyazlı yönetim, transferdeki sessizliği bozmak için Schick'le bombayı patlatmanın hazırlığını yapıyor. Transfer komitesi, yüksek maliyetli bu transfer için sponsor desteğini devreye soktu.

28 yaşındaki Çekyalı yıldızın takıma katılması adına tüm şartlarını zorlayan siyah beyazlılar, gerekli finansal kaynakları oluşturmak amacıyla sponsor görüşmelerini de hızlandırdı.



SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALIK FORMÜLü

Beşiktaş'ın, bu transfer için satın alma opsiyonlu kiralık bir teklifle Leverkusen'in kapısına çalmaya hazırlandığı öğrenildi.

Schick transferi, taraftarlar arasında da heyecan yaratmış durumda. Serdal Adalı yönetiminin, Schick'i renklerine bağlamak için tüm imkanlarını seferber ettiği bildirildi. 1.91 boyundaki tecrübeli santrforun sözleşmesi 2027'de sona eriyor.

PERFORMANSI

Alman devi Bayer Leverkusen'de oynayan başarılı forvet, geçtiğimiz sezon forma giydiği 45 karşılaşmada, 27 gol kaydederek dikkatleri üzerine çekti. 


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