Beşiktaş'ın Ndidi videosunda heyecanlandıran detay!

Beşiktaş, Leicester City'den 8 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı Wilfred Ndidi için yayınladığı özel videoda dikkat çeken bir detayla taraftarların merakını artırdı.
Videonun son sahnesinde elinde çanta bulunan bir motokuryenin yola çıkması, sosyal medyada geniş yankı buldu. Bu gizemli sahne, yeni bir transfer konusunda taraftarı heyecanlandırdı.
SOSYAL MEDYADA BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ
Beşiktaş'ın resmi sosyal medya hesabından paylaşılan ve Tammy Abraham ile Orkun Kökçü için de yayınlanan #LetTheGameBegin temalı videoda, Ndidi'nin siyah-beyazlı efsanelerle bir araya geldiği görüntüler dikkat çekti. Ancak videonun finalindeki motokuryeli sahne, taraftarların en çok konuştuğu bölüm oldu.
NDIDI'NİN KARİYERİ VE TRANSFER BEDELİ
28 yaşındaki Nijeryalı orta saha oyuncusu Wilfred Ndidi, geçen sezon Leicester City formasıyla 30 maçta 1 gol ve 5 asist kaydetti. Ön libero, merkez orta saha ve on numara pozisyonlarında görev yapabilen oyuncu, Nijerya Milli Takımı formasını 65 kez giydi.
Beşiktaş, Ndidi için Leicester City'ye 8 milyon euro bonservis ödeyecek ve oyuncuyla 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.
