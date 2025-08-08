10 Ağustos
Rizespor-Göztepe
0-3
10 Ağustos
Eyüpspor-Konyaspor
0-225'
10 Ağustos
Bandırmaspor-Sakaryaspor
1-1
10 Ağustos
Boluspor-Belediye Vanspor
2-3
10 Ağustos
Bodrum FK-Pendikspor
0-023'
10 Ağustos
Ahlatçı Çorum FK-Amed Sportif
0-024'
10 Ağustos
PEC Zwolle-FC Twente
1-0
10 Ağustos
Ajax-Telstar
2-0
10 Ağustos
Alkmaar-FC Groningen
4-1
10 Ağustos
FC Utrecht-Heracles
4-0
10 Ağustos
Bochum-Elversberg
2-0
10 Ağustos
Hertha Berlin-Karlsruher SC
0-0
10 Ağustos
Holstein Kiel-Arminia Bielefeld
0-2
10 Ağustos
RAAL La Louviere-Sporting Charleroi
1-0
10 Ağustos
Anderlecht-Zulte Waregem
2-3
10 Ağustos
Standard Liege-Genk
2-1
10 Ağustos
Royal Antwerp-OH Leuven
2-080'
10 Ağustos
C.Palace-Liverpool
5-4

Beşiktaş'ın Ndidi videosunda heyecanlandıran detay!

Beşiktaş'ın Wilfred Ndidi transferini duyurduğu videoda, son sahnede çanta taşıyan motokuryenin belirmesi sosyal medyada büyük ses getirdi.

calendar 08 Ağustos 2025 21:53
Haber: Sporx.com
Beşiktaş, Leicester City'den 8 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı Wilfred Ndidi için yayınladığı özel videoda dikkat çeken bir detayla taraftarların merakını artırdı.

Videonun son sahnesinde elinde çanta bulunan bir motokuryenin yola çıkması, sosyal medyada geniş yankı buldu. Bu gizemli sahne, yeni bir transfer konusunda taraftarı heyecanlandırdı.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ


Beşiktaş'ın resmi sosyal medya hesabından paylaşılan ve Tammy Abraham ile Orkun Kökçü için de yayınlanan #LetTheGameBegin temalı videoda, Ndidi'nin siyah-beyazlı efsanelerle bir araya geldiği görüntüler dikkat çekti. Ancak videonun finalindeki motokuryeli sahne, taraftarların en çok konuştuğu bölüm oldu.



NDIDI'NİN KARİYERİ VE TRANSFER BEDELİ

28 yaşındaki Nijeryalı orta saha oyuncusu Wilfred Ndidi, geçen sezon Leicester City formasıyla 30 maçta 1 gol ve 5 asist kaydetti. Ön libero, merkez orta saha ve on numara pozisyonlarında görev yapabilen oyuncu, Nijerya Milli Takımı formasını 65 kez giydi.

Beşiktaş, Ndidi için Leicester City'ye 8 milyon euro bonservis ödeyecek ve oyuncuyla 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
2 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
3 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
4 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Konyaspor 1 1 0 0 1 0 3
6 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
7 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
8 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
9 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
10 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
11 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
12 Kocaelispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Trabzonspor 0 0 0 0 0 0 0
14 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
15 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 0 1 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
