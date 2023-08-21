Beşiktaş'ın iptal edilen golü için flaş açıklama!

Beşiktaş, Pendikspor karşısında Omar Colley ile 77. dakikada farkı ikiye çıkardı. Ancak bu gol öncesinde top dışarıdan geldiği gerekçesiyle iptal edildi. Colley, maçın ardından, gol için, "Neden iptal oldu bilmiyorum" dedi.

Haber; Sporx.com
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Beşiktaş'ın iptal edilen golü için flaş açıklama!
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21 Ağustos 2023 00:12
Beşiktaş, Pendikspor ile oynadığı maçta 77. dakikada farkı ikiye çıkardı ancak bu gol geçerli sayılmadı.

Bu dakikada sol kanattan Arthur Masuaku'nun kullandığı ceza sahasında iyi yükselen Omar Colley topu ağlara gönderdi.

Yardımcı hakem, bu pozisyonda Masuaku'nun kullandığı kornerde topun dışarıdan geldiğini işaret etti. Hakem Kadir Sağlam da golü iptal etti.

COLLEY: "ANLAYAMIYORUM!"

Karşılaşmanın ardından pozisyonla ilgili görüşlerini aktaran Colley, "Pozisyonu yeni gördüm, nasıl aut kararı verildi ve gol iptal edildi anlayamıyorum. VAR'ın var olma sebebi işleri kolaylaştırması, aslında bize yardım etmesi lazım. Gol aslında pozisyon. Ne yazık ki maç bitti. Artık önümüzdeki maçlara odaklanmamız gerekiyor." dedi.

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