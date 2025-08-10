10 Ağustos
Rizespor-Göztepe
0-3
10 Ağustos
Eyüpspor-Konyaspor
0-225'
10 Ağustos
Bandırmaspor-Sakaryaspor
1-1
10 Ağustos
Boluspor-Belediye Vanspor
2-3
10 Ağustos
Bodrum FK-Pendikspor
0-023'
10 Ağustos
Ahlatçı Çorum FK-Amed Sportif
0-024'
10 Ağustos
PEC Zwolle-FC Twente
1-0
10 Ağustos
Ajax-Telstar
2-0
10 Ağustos
Alkmaar-FC Groningen
4-1
10 Ağustos
FC Utrecht-Heracles
4-0
10 Ağustos
Bochum-Elversberg
2-0
10 Ağustos
Hertha Berlin-Karlsruher SC
0-0
10 Ağustos
Holstein Kiel-Arminia Bielefeld
0-2
10 Ağustos
RAAL La Louviere-Sporting Charleroi
1-0
10 Ağustos
Anderlecht-Zulte Waregem
2-3
10 Ağustos
Standard Liege-Genk
2-1
10 Ağustos
Royal Antwerp-OH Leuven
2-080'
10 Ağustos
C.Palace-Liverpool
5-4

Beşiktaş'ın hedefinde: Iheanacho

Beşiktaş, İspanya'da uyum sorunu yaşayan Iheanacho'yu bonservisi ile birlikte Sevilla'dan kadrosuna katmak istiyor.

calendar 10 Ağustos 2025 14:20
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'ın hedefinde: Iheanacho
Ndidi ile orta sahasını güçlendiren Beşiktaş, transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Beşiktaş, hücum derinliğini geliştirmek için Kelechi Iheanacho'yu gündemine aldı.

Punchng'nin haberine göre Sevilla, oyuncusunun ayrılığı için 3 milyon euro istiyor.

İspanya'da uyum sorunu yaşayan oyuncunun bonservisi ile bu yaz takımdan ayrılması bekleniyor.

28 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezonun kış transfer döneminde Middlesbrought'a kiralanmıştı.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonda 26 maça çıkan Iheanacho, 4 gol ve 2 asistlik katkıda bulundu.

 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
2 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
3 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
4 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Konyaspor 1 1 0 0 1 0 3
6 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
7 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
8 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
9 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
10 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
11 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
12 Kocaelispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Trabzonspor 0 0 0 0 0 0 0
14 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
15 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 0 1 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
