Beşiktaş'ın gizli kahramanı Jonas Svensson

Beşiktaş'ın tecrübeli sağ beki Jonas Svensson, Kayserispor maçında hastalığı nedeniyle forma giyemese de geri kalan 7 maçta istikrarlı bir performans sergiledi.
Beşiktaş'ın Norveçli oyuncusu Svensson, dün de yine görevini layığıyla yaptı. Kayserispor maçında hasta olduğu için forma giyemeyen tecrübeli sağ bek, kalan 7 karşılaşmada süre aldı ve bunların 6'ında 90 dakika oynadı.
Beşiktaş'ın Norveçli oyuncusu Svensson, dün de yine görevini layığıyla yaptı. Kayserispor maçında hasta olduğu için forma giyemeyen tecrübeli sağ bek, kalan 7 karşılaşmada süre aldı ve bunların 6'ında 90 dakika oynadı.