Beşiktaş'ın gizli kahramanı Jonas Svensson

Beşiktaş'ın Norveçli sağ beki Svensson, Kayserispor maçını kaçırmasına rağmen oynadığı 7 karşılaşmanın 6'sında 90 dakika sahada kalarak istikrarını sürdürdü.

Haber; Fotomaç, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ın gizli kahramanı Jonas Svensson
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21 Ekim 2024 10:28
Beşiktaş'ın tecrübeli sağ beki Jonas Svensson, Kayserispor maçında hastalığı nedeniyle forma giyemese de geri kalan 7 maçta istikrarlı bir performans sergiledi.
Beşiktaş'ın Norveçli oyuncusu Svensson, dün de yine görevini layığıyla yaptı. Kayserispor maçında hasta olduğu için forma giyemeyen tecrübeli sağ bek, kalan 7 karşılaşmada süre aldı ve bunların 6'ında 90 dakika oynadı.

 
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