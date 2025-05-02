Beşiktaş'ın genç yıldız adayına İspanyol devi talip!

Beşiktaş altyapısının yetenekli ismi Enes Çinemre'ye Sevilla'nın teklif yapmaya hazırlandığı öğrenildi.

, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'ın genç yıldız adayına İspanyol devi talip!
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02 Mayıs 2025 09:38
Son güncelleme 02 Mayıs 2025 10:55
Beşiktaş U19 takımında sergilediği performansla adından söz ettiren Enes Çinemre, Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeye devam ediyor.

Orta sahada ortaya koyduğu etkili futboluyla fark yaratan 17 yaşındaki yetenek, Türkiye U18 Milli Takımı'ndaki performansıyla da göz dolduruyor.

BAYERN İZLEMİŞTİ

Hırvatistan'da düzenlenen uluslararası turnuvada Suudi Arabistan ve Romanya'ya karşı gösterdiği performansla öne çıkan Enes, Alman devi Bayern Münih'in scout ekibinin radarına girmişti. O günden bu yana, genç oyuncunun Almanya'dan birçok kulübün takibinde olduğu biliniyor.

SEVİLLA DEVREDE

Son gelen bilgilere göre, La Liga temsilcisi Sevilla da genç yıldızı yakın takibe aldı. İspanyol kulübünün altyapı gözlemcilerinin son haftalarda Enes'in U19 takımıyla oynadığı karşılaşmaları detaylı şekilde analiz ettiği ve oyuncuyla ilgili olumlu raporlar sunduğu ifade ediliyor.

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