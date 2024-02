Beşiktaş'ın galibiyet hasretini Semih Kılıçsoy bitirdi!

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş , sahasında Trabzonspor ile karşılaştı.Tüpraş Stadyumu'nda oynanan maçı Beşiktaş 2-0 kazandı. Ev sahibi ekibin gollerini 44 ve 62. dakikalarda Semih Kılıçsoy kaydetti.Semih Kılıçsoy, İlhan Mansız'dan (Eylül 2003) bu yana Beşiktaş formasıyla bir Süper Lig maçında Trabzonspor'a 2 gol atan ilk Türk oyuncu oldu. Genç oyuncu Beşiktaş formasıyla bu sezonki 8. golünü kaydetti. Ayrıca 1 de asist yaptı.Siyah beyazlı takım 3 maçlık yenilmezlik serisini Trabzonspor derbisiyle sona erdirdi. Trabzonspor ise son 4 maçından mağlubiyetle ayrıldı.Öte yandan Beşiktaş, Trabzonspor'a karşı 6 maç sonra evinde kazandı.Beşiktaş, 44'üncü dakikada genç golcüsü Semih Kılıçsoy'un attığı şık golle devreyi 1-0 önde tamamlarken, aynı zamanda 22 gün sonra da rakip ağları havalandırdı. Süper Lig'de geçtiğimiz 3 haftada Pendikspor, Adana Demirspor ve Sivasspor maçlarını gol atamadan tamamlayan siyah-beyazlılar, rakip ağları son olarak iç sahada oynanan Fatih Karagümrük maçında havalandırmıştı.Alınan bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 9'a çıkardı. Trabzonspor ise 37 puanda kaldı.Ligin bir sonraki haftasında Beşiktaş, Kayserispor ile karşılaşacak. Trabzonspor ise Hatayspor'u ağırlayacak.Trabzonspor'u konuk eden Beşiktaş'ta teknik direktör Fernando Santos, geçen hafta oynanan Sivasspor maçının kadrosuna göre 4 değişiklik yaptı.Ersin Destanoğlu'nu kulübeye çekerek cezası biten Mert Günok'u yeniden kalede görevlendiren Santos, Demir Ege Tıknaz, Omar Colley ve Salih Uçan'ın yerine Umut Meraş, Daniel Amartey ve Semih Kılıçsoy'u ilk 11'de başlattı.Savunmayı Jonas Svensson, Necip Uysal, Bahtiyar Zaynutdinov ve Umut Meraş'tan kuran tecrübeli teknik adam, orta sahanın merkezinde Daniel Amartey, Gedson Fernandes ve Milot Rashica'ya görev verirken, hücum hattını Rachid Ghezzal, Semih Kılıçsoy ve Cenk Tosun'dan oluşturdu.Siyah-beyazlı takımın tecrübeli oyuncularından Daniel Amartey, 7 maçlık aranın ardından ilk 11'de görev aldı.Ligin 18. haftasında oynanan Atakaş Hatayspor mücadelesinde ilk 11'de başlayan daha sonra da Afrika Uluslar Kupası nedeniyle Gana Milli Takımı'na giden Amartey, 5 lig, 1 kupa maçında görev alamadı. Amartey geçen hafta oynanan Sivasspor maçında da oyuna sonradan dahil olmuştu.Beşiktaş'ta sakatlıkları sebebiyle Sivasspor karşısında görev yapamayan Umut Meraş ve Semih Kılıçsoy formalarına kavuştu.Kart cezası nedeniyle Sivas deplasmanında yer almayan Mert Günok da iki oyuncuyla birlikte 1 maçlık aranın ardından Trabzonspor karşılaşmasına ilk 11'de çıktı.Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, geçtiğimiz hafta iç sahada 3-2 kaybedilen Kasımpaşa maçının 11'inde 2 değişikliğe gitti. Tecrübeli teknik adam, Fernandez ve Fountas'ın yerlerine Denswill ve Trezeguet'i 11'de görevlendirdi.Kaleyi Uğurcan Çakır'a emanet eden Abdullah Avcı, savunma dörtlüsünü Mehmet Can Aydın, Baniya, Denswill ve Eren Elmalı'dan oluşturdu. Orta alanda Berat Özdemir, Mendy ve Bardhi üçlüsünü bozmayan Avcı; sağ kanatta Visca, sol kanatta ise Trezeguet'i sahaya sürdü. Tecrübeli teknik adamın ileri uçtaki tercihi ise Enis Destan oldu.Trabzonspor'un Mısırlı kanat oyuncusu Trezeguet, 7 maç sonra 11'e döndü. Ligde son olarak 19'uncu haftadaki MKE Ankaragücü karşılaşmasında 11'de oynayan tecrübeli kanat oyuncusu, daha sonra Mısır'ın Afrika Uluslar Kupası kadrosunda yer almış ve 6'sı lig, 1'i Türkiye Kupası olmak üzere 7 maç takımdan ayrı kalmıştı. Trezeguet yaklaşık 1 aylık aranın ardından bordo-mavili formayla bir karşılaşmada görev aldı.Maçın henüz 3. dakikasında Trabzonspor gole yaklaştı. Eren Elmalı'nın ortasında kale önünde topla buluşan Enis Destan kafayı vurdu ama top üstten auta gitti.Mücadelenin neredeyse ilk 25 dakikasında iki takım da çok net bir gol pozisyonuna giremedi. Trezeguet'in soldan ceza sahasına taşıdığı topa savunma ayak koydu. Dönen top Visca'da kaldı. Topu aldıktan sonra önünü boşaltan Visca'nın vuruşu direğin dibinden dışarı gitti.Trabzonspor, Trezeguet ile net fırsatı kaçırdı. Maçın 75. dakikasında Visca, son çizgiye inip kale önüne harika bir top çıkardı. Kale önünde topa hareketlenen Trezeguet, boş kaleye topu bırakamadı. Meşin yuvarlak yandan auta gitti.Trabzonspor gole yaklaştı. Maçın 89. dakikasında Savunma arkasına atılan topu iyi takip eden Trezeguet, karşı karşıya iyi vurdu ama kaleci Mert gole izin vermedi. Maçta başka gol çıkmadı ve mücadele 2-0 sona erdi.42. dakikada Visca'nın ortasında Denswil'in ceza yayının sağından yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.44. dakikada Beşiktaş öne geçti. Rashica ile başlayan atakta ikili mücadelede Mendy'den seken topu önünde bulan Semih Kılıçsoy, ceza yayı içinden yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan filelerle buluşturdu: 1-0.45+3. dakikada Bardhi'nin ceza sahası dışı sol çaprazdan kullandığı serbest atışta, Denswil'in altıpasın gerisinden yaptığı kafa vuruşunda top direğinden yanından az farkla auta gitti.Beşiktaş, ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi.62. dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Umut Meraş'ın soldan kullandığı taç atışında Cenk Tosun, meşin yuvarlağı Semih Kılıçsoy ile buluşturdu. Semih, çalımlarla ceza sahasına girdikten sonra yerden yaptığı düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-0.75. dakikada Trabzonspor önemli bir gol fırsatından yararlanamadı. Umut Meraş'ın kafasından seken topla sağdan ceza sahasına giren Visca, yerden ortasını yaptı. Trezeguet'nin altıpasın içinde uygun durumda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta çıktı.88. dakikada Mendy'nin ara pasıyla savunmanın arkasına hareketlenen Trezeguet'nin ceza sahasına girdikten hemen sonra yaptığı vuruşta kaleci Mert Günok gole izin vermedi.Beşiktaş, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.: Tüpraş: Arda Kardeşler, İbrahim Çağlar Uyarcan, Süleyman Özay: Mert Günok, Svensson (Dk. 67 Onur Bulut), Necip Uysal, Zaynutdinov, Umut Meraş (Dk. 79 Serkan Emrecan Terzi), Amartey, Gedson Fernandes, Rashica (Dk. 79 Tayfur Bingöl), Ghezzal, Semih Kılıçsoy, Cenk Tosun (Dk. 88 Rebic): Uğurcan Çakır, Mehmet Can Aydın, Baniya, Denswil, Eren Elmalı, Mendy, Berat Özdemir (Dk. 72 Fountas), Visca, Bardhi, Trezeguet, Enis Destan (Dk. 81 Umut Güneş): Dk. 44 ve 62 Semih Kılıçsoy (Beşiktaş): Dk. 38 Umut Meraş, Dk. 54 Svensson, Dk. 58 Ghezzal (Beşiktaş)